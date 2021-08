Prawo: Białoruska naczepa z fatalnym stanem opon

W powiecie złotowskim, patrol ITD zatrzymał do kontroli zestaw należący do białoruskiego przewoźnika. Stan opon naczepy pozostawiał wiele do życzenia. Warstwy bieżnika odpadały z opon i groziły wystrzałem opony w trakcie jazdy.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali zakaz dalszej jazdy do momentu wymiany opon. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Grozi mu kara pieniężna.