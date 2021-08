Volkswagen Samochody Dostawcze: Żabka zakupiła 4 elektryczne Transportery ABT

– Inwestycja w przyjazny środowisku, zeroemisyjny transport w miastach, to poprawa komfortu życia ich mieszkańców, dlatego stawiamy na rozwój Smart City logistics. Większość naszych placówek zlokalizowana jest w najbardziej atrakcyjnych punktach miast, o bardzo dużym natężeniu ruchu, często w ścisłym centrum. Zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw do takich lokalizacji wymaga od nas odpowiedniego podejścia do planowania i obsługi sklepów, przy ograniczeniu emisji szkodliwych substancji oraz poziomu hałasu. Właśnie zainwestowaliśmy w cztery zeroemisyjne pojazdy serwisowe marki Volkswagen. Cały czas intensywnie śledzimy rynek motoryzacyjny w poszukiwaniu pojazdów zeroemisyjnych i zasilanych paliwami alternatywnymi, optymalnych do naszych potrzeb. Mowa tu również o pojazdach ciężarowych jak i osobowych dla kadry terenowej – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Generalny Żabka Polska.

Do floty Żabki trafiły właśnie cztery elektryczne Volkswageny Transporter ABT. To pierwsze w Europie elektryczne samochody dostawcze z zabudową serwisową. Pojazdy zostały odpowiednio przygotowane, tak, by korzystać z nich mogły Interwencyjne Grupy Serwisowe Żabka zajmujące się ekspresowymi naprawami i serwisem urządzeń znajdujących się w sklepach Żabka w czterech miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Żabka zapewnia swoim franczyzobiorcom bezpłatny serwis w ramach współpracy franczyzowej. Fachowcy usuwają usterki dotyczące adaptacji, chłodnictwa, gastronomii, jak również problemy z zakresu wizualizacji i wyposażenia.