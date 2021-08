IVECO: Oficjalny partner FIA European Truck Racing Championship

European Truck Racing Association (ETRA) i IVECO przedłużyły swoje wieloletnie partnerstwo do końca sezonu 2023. IVECO jest oficjalnym partnerem FIA European Truck Racing Championship na kolejne trzy sezony, począwszy od pierwszego wyścigu tego roku na torze w Hungaroring (Węgry).

Kluczowym elementem tej współpracy jest fakt, że IVECO pozostanie wyłącznym dostawcą samochodu bezpieczeństwa, tj. IVECO S-WAY NP, dla wszystkich wyścigów w ciągu najbliższych trzech sezonów. Model ten będzie pierwszym w historii przyjaznym dla środowiska samochodem bezpieczeństwa z napędem alternatywnym podczas zawodów ETRC.

– Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że przyszłość wyścigów samochodów ciężarowych jest związana z osiągnięciem zerowego poziomu emisji, a wykorzystanie IVECO S-WAY NP stanowi kolejny krok na drodze do tego celu. Nowy, przykuwający wzrok design i nowe elementy wyposażenia na samochodzie bezpieczeństwa, opracowane przez CNH Industrial’s Design Center, oraz oficjalne elementy wyposażenia z Katalogu akcesoriów IVECO, oznaczają, że każdy kierowca może zaprojektować własny wspaniały samochód ciężarowy – powiedział Thomas Hilse, IVECO Brand President.



IVECO ponownie bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych FIA jako techniczny sponsor „Die Bullen von IVECO” – wspólnej ekipy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck. Niemka Steffi Halm ponownie występuje jako liderka zespołu Schwabentruck. Jedyna kobieta ścigająca się w mistrzostwach ma nadzieję poprawić ubiegłoroczne miejsce i spełnić swoją ambicję, którą jest zdobycie tytułu mistrzowskiego w IVECO S-WAY.

W skład zespołu Hahn wchodzi sześciokrotny mistrz Europy Jochen Hahn, który za kierownicą IVECO Stralis zdominował sezon 2019. Ekipy z niecierpliwością oczekują na kolejne rundy rywalizacji.

Marka IVECO jest reprezentowana przez dwa dodatkowe zespoły: Reinert Racing oraz Don’t Touch Racing.

Fot. IVECO