MAN: Nowe wyposażenie w pojazdach ciężarowych

Dla wprowadzonej w ubiegłym roku nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN opracowano najnowsze produkty, dzięki którym TGX, TGS, TGM i TGL będą jeszcze bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla użytkowników, ale także efektywniejsze i lepiej wyposażone w usługi cyfrowe. System MAN OptiView zastępujący lusterka, system wspomagania jazdy MAN CruiseAssist, jeszcze mniejsze zużycie paliwa, nawet o 3,7% oraz aktualizacja Over-the-Air z MAN Now i nowe usługi cyfrowe, to tylko niektóre z planowanych w drugiej połowie 2021 i na początku 2022 nowości, które zarówno kierowcom, jak i firmom transportowym ułatwią codzienną pracę.

– U naszych klientów biznes nigdy nie przestaje się kręcić i podobnie w MAN nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych produktów. Chcemy, aby pojazdy naszej nowej generacji były coraz efektywniejsze, bezpieczniejsze i bardziej innowacyjne. Staramy się być silnym partnerem dla naszych klientów i kierowców, ułatwiając im codzienną pracę – mówi Göran Nyberg, członek zarządu odpowiedzialny w MAN Truck & Bus za sprzedaż i relacje z klientami.

Brak klasycznych lusterek

Spośród nowości najbardziej widoczny jest przede wszystkim brak klasycznych lusterek zewnętrznych. Nowy, dostępny do zamówienia od października, opcjonalny system zastępujący tradycyjne lusterka działa wyłącznie przy pomocy kamer zainstalowanych także z przodu i po bokach. Pokazują one sytuację na drodze i wokół pojazdu na dwóch dużych wyświetlaczach wysokiej rozdzielczości zlokalizowanych przy słupkach A, a dodatkowo także na ekranie systemu medialnego. Kierowcy mogą wybierać dogodną opcję widoku, systematycznie eliminować martwe punkty, poprawiać komfort jazdy i przede wszystkim przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego. Koncepcja obrazowania sytuacji na drodze obejmuje także system wspomagania przy skręcaniu.

Nowy system przeciwdziałający kolizjom zwiększa bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu. W porównaniu z dotychczasową funkcją ostrzegania przy zmianie pasa, nowy system aktywnie ingeruje w pracę kierownicy, aby uniknąć kolizji. Udoskonalone wspomaganie elektroniczne zapewnia nowy MAN CruiseAssist, asystent jazdy długodystansowej. Przejmuje on funkcje samoczynnego kierowania, przyspieszania i hamowania pojazdów TGX i TGS na autostradach, także podczas korków. Kierowca musi wprawdzie stale trzymać ręce na kierownicy, jednak system znacznie ułatwia mu pracę i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oba te systemy od lipca będą dostępne w ofercie dla TGX i TGS. Dla TGM system przeciwdziałąjący kolizjom oraz – dostępne już dla TGX i TGS – systemy wspomagania przy zmianie pasa i przy skręcaniu będzie można zamawiać od października.

Dodatkowe bezpieczeństwo w ramach wyposażenia fabrycznego, a w szczególności jako wyposażenie dodatkowe w starszych pojazdach zapewnia oferowany przez MAN Individual system kamer wspomagający kierowcę przy skręcaniu.

Mniejsze zużycie paliwa

Pojazdy MAN nowej generacji, charakteryzujące się mniejszym zużyciem paliwa nawet o 8,2%, teraz dodatkowo zwiększą swoją dotychczasową efektywność. Do redukcji zużycia paliwa przyczynia się, między innymi, dostępny od lipca nowy system dynamicznej adaptacji momentu obrotowego oraz obniżania liczby obrotów podczas toczenia na biegu jałowym. Dzięki 12-biegowej przekładni MAN TipMatic o dużej efektywności, która teraz będzie stanowiła wyposażenie seryjne także w standardowych ciągnikach siodłowych, i lepszej aerodynamice uzyskanej w wyniku usunięcia lusterek bocznych i zastosowania nowej blendy słonecznej dla kabin GM i GX, pojazdy z silnikiem D26 obsługujące długie trasy będą zużywać jeszcze mniej paliwa – nawet o 3,7%

Systemy cyfrowe

Jest to dobra wiadomość dla osób odpowiedzialnych za floty pojazdów, podobnie jak rozszerzona oferta w zakresie aktualizacji funkcji Over-the-Air i nowe funkcje dostępne w bezpłatnej aplikacji MAN Driver App, które także mają pozytywny wpływ na efektywność. Również MAN Perform, narzędzie do prowadzenia analizy wykorzystania kierowców i pojazdów, zostanie w drugiej połowie 2021 i na początku 2022 roku udoskonalone poprzez uruchomienie nowych funkcji, na przykład automatycznego generowania raportów dotyczących floty i kierowców lub włączenia dodatkowych danych.

Cyfrowy system zarządzania przeglądami MAN ServiceCare, który jako łącze z punktem serwisowym MAN analizuje i przekazuje dane pojazdu, posiada w rozszerzonej wersji dodatkową istotną zaletę w kontekście poprawy dostępności pojazdów: ServiceCare Center z odpowiednim wyprzedzeniem kontaktuje się z klientem w przypadku wystąpienia wady pojazdu, zapobiegając w ten sposób aktywnie powstaniu awarii.

Oferta usług cyfrowych dla pojazdów MAN nowej generacji rozszerza się także dzięki nowym funkcjom aplikacji MAN Driver. Oprócz dotychczasowych funkcji wspomagania kontroli przy odjeździe, zgłaszania szkód, wyszukiwania punktów serwisowych MAN oraz krótkich instrukcji obsługi, będzie można korzystać, poza ośmioma kolejnymi wersjami językowymi, z nowych funkcji, do których należą, między innymi, rekomendacje dotyczące ekonomicznego stylu jazdy oraz, w połączeniu z Dienst Perform, wyjaśnienia w zakresie indywidualnej analizy stylu jazdy. W ten sposób kierowcy mogą jeszcze bardziej komfortowo obsługiwać pojazdy MAN nowej generacji, a przedsiębiorstwa transportowe korzystać z jeszcze większej efektywności. Wszystko zgodnie z głównym hasłem MAN: Simplifying Business.

(MM)

Fot. MAN