SOLARIS: W Tallinie wyjadą kolejne autobusy CNG

Stolica Estonii znajduje się w światowej czołówce najinteligentniejszych miast świata – takich, które wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. Nie dziwi więc fakt, że największy przewoźnik transportu publicznego w Estonii – Aktsiaselts Tallinna Linnatransport – po raz kolejny zdecydował się na podpisanie z Solarisem bardzo dużego zamówienia na pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym. Po ulicach Tallina kursuje już 200 tego typu pojazdów Solarisa, zamówionych przez TLT w latach 2019-2020. Po realizacji umowy dołączy do nich do 95 ekologicznych Solarisów Urbino 12 CNG oraz nawet 55 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18 CNG. Wartość zamówienia opiewa na prawie 27 mln EUR.

– Dzięki tej umowie realizujemy nasz cel, jakim jest wprowadzenie na trasę łącznie 350 autobusów gazowych. Mamy powody do dumy, ponieważ w przyszłym roku talliński autobus będzie obchodził swoje 100-lecie, a nowe autobusy będą najlepszym prezentem dla mieszkańców Tallina. Dzięki temu TLT obniża średni wiek taboru do 5 lat, co jest niezwykłe nie tylko w Estonii, ale z takim wynikiem możemy konkurować z każdym transportem publicznym w stolicy Europy. Oczywiście, nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ wprowadzenia autobusów gazowych na środowisko miejskie. Gdy wszystkie autobusy gazowe przejadą trasę, emisja CO 2 do miasta zostanie zredukowana o około 25 000 ton rocznie, co według szacunków jest porównywalne z emisją 7 000 samochodów osobowych z silnikami spalinowymi – powiedział Deniss Boroditš, Prezes Zarządu TLT.

– Chciałbym wyrazić wdzięczność największemu operatorowi transportu publicznego w Estonii za zaufanie, jakim obdarzył naszą markę. To ogromne wyróżnienie dla naszej firmy, że została wybrana w procesie przetargowym jako dostawca do 150 autobusów CNG dla TLT w Tallinie. Jestem przekonany, że zarówno pracownicy TLT, jak i pasażerowie docenią korzyści płynące z nowych pojazdów. Gaz ziemny służy jako jedna z alternatyw dla niskoemisyjnego transportu publicznego. To nowe zamówienie od TLT to ogromna inwestycja nie tylko w nowoczesny, bezpieczny i komfortowy transport miejski, ale przede wszystkim w czyste powietrze i poprawę jakości życia – powiedział Petros Spinaris, członek zarządu Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Sercem nowych pojazdów, zarówno w wersji dwunasto- jak i osiemnastometrowej, będzie silnik o mocy 235 kW, przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG). Dodatkowo silnik zostanie dostosowany do jeszcze sprawniejszego funkcjonowania przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, dzięki funkcji zimnego startu, ułatwiającej rozruch przy niskich temperaturach. Pięć sztuk butli służących do magazynowania sprężonego gazu ziemnego o łącznej pojemności 1575 litrów w Urbino 12 i 1875 litrów w pojazdach przegubowych, znajdzie się na dachu autobusów, w ich przedniej części.

Przewoźnik postawił na wysoki standard wyposażenia, zarówno przestrzeni pasażerskiej, jak i kabiny kierowcy. W przestrzennym, klimatyzowanym wnętrzu pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnego i rozbudowanego systemu informacji pasażerskiej, złącz USB umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych oraz monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo. Na pokład autobusów, wyposażonych w automatyczny system liczenia pasażerów, wejdzie co najmniej 80 osób – w przypadku Urbino 12 oraz 140 osób – w przypadku Urbino 18.

Całkowicie zamknięta kabina kierowcy została zaprojektowana tak, by kierowca mógł korzystać z bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy. Pulpit zostanie wzbogacony o sygnalizację detekcji i funkcję gaszenia pożaru oraz czujniki cofania. Ponadto czujnik zmierzchu i deszczu zapewni wsparcie dla pracy kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Ekologiczne pojazdy Solarisa znane są w estońskiej stolicy od 2002 roku. Producent dostarczył już do Tallina ponad 50 bezemisyjnych trolejbusów Trollino oraz 200 autobusów Urbino CNG. Obecnie ponad 1500 niskoemisyjnych Urbino CNG można spotkać na ulicach 66 europejskich miast, m.in. w krajach takich jak Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Włochy.