Schwarzmüller: Nowa przyczepa niskopodwoziowa

Obowiązek dostosowania do unijnych przepisów stał się dla firmy Schwarzmüller okazją do poddania przyczepy niskopodwoziowej całkowitej modernizacji. We wszystkich aktualnych zamówieniach obok wymaganego przepisami zderzaka przeciwnajazdowego zastosowano nową rampę.

Austriacki producent klasy premium słynie z konstruowania uniwersalnych pojazdów niskopodwoziowych, co potwierdza wieloma innymi szczegółami wyposażenia.

– Przyświeca nam wizja pojazdu niskopodwoziowego, który ciągle jest w ruchu, ponieważ daje się wykorzystywać na wiele sposobów. Opierając się naszej szerokiej ofercie w tym segmencie pojazdów tworzymy fundamenty takiej koncepcji – powiedział dziś, w środę 5 maja, dyrektor generalny Roland Hartwig w siedzibie przedsiębiorstwa w Hanzing we Freinbergu koło Schärding (Austria) demonstrując nową przyczepę niskopodwoziową.

Od września 2021 roku, w całej Europie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie tylnych zderzaków przeciwnajazdowych w pojazdach użytkowych, które odnosi się także do pojazdów niskopodwoziowych. Nowe zderzaki muszą być w stanie stawić opór dwukrotnie większej sile niż dotychczas, aby jeszcze lepiej chronić niższe pojazdy przed niebezpiecznym wjechaniem pod pojazd. Zmienione przepisy były punktem wyjścia do optymalizacji pojazdów niskopodwoziowych również w innych obszarach.

– Interpretujemy pojazd niskopodwoziowy jako pojazd wielozadaniowy do transportu ciężkich ładunków o dużych gabarytach. Rosnący popyt potwierdza, że mieliśmy rację – wyjaśnia Roland Hartwig.

Pojazdy niskopodwoziowe Schwarzmüller są w stanie transportować nie tylko ciężkie maszyny budowlane, belki z drewna klejonego czy stalowe dźwigary, ale także kontenery i maszyny specjalne. A wszystko to do masy całkowitej 60 ton. Dzięki możliwości przekształcania pojazdów ich czas pracy można wydłużyć nawet o 40 procent. Dlatego Schwarzmüller prowadzi intensywne konsultacje ze swoimi klientami, wspierając ich w optymalnej konfiguracji pojazdu niskopodwoziowego pod kątem konkretnego środowiska pracy

Nowa rampa nad zderzakiem przeciwnajazdowym

Obecny tył ma wygląd charakterystyczny dla pojazdów Schwarzmüller. Nad ulepszonym poprzecznym profilem, pełniącym funkcję zderzaka przeciwnajazdowego, który jest w stanie absorbować siłę zderzenia sięgającą 10 ton, znajduje się nowa rampa. Została zaprojektowana w systemie modułowym, co pozwala na jej późniejsze bardzo proste modyfikowanie. Rampa jest lekka i wąska, podłogę można w każdej chwili zmienić z twardej na miękką, na gumową lub wykonaną z kraty. Powierzchnia ładunkowa jest standardowo pokryta drewnem daglezji, gdyż jest ono wytrzymalsze od świerku. Oczywiście dostępne są również wersje z twardego drewna i kauczuku.

Hydraulicznie opuszczany zagłębiony pokład ładunkowy rozszerza gamę możliwych zastosowań, podobnie jak wysuwane na boki poszerzenia powierzchni ładunkowej. Do obsługi ramp dostępne jest również wspomaganie hydrauliczne. Standardowe wyposażenie obejmuje cynkowanie ogniowe, automatycznie składaną stopę podporową na rampie oraz oświetlenie LED. Klienci mają do wyboru różne systemy osi i kierowania. Jako opcje producent oferuje wtykane kłonice do transportu drewna lub blokadę typu twist-lock do transportu pojemników. Pojazdy są dostępne w konfiguracjach od 2- do 5-osiowych oraz w wariantach z dyszlem, centralną osią i jako naczepy, co zwiększa zakres możliwości transportowych.

(MM)

Fot. Wielton