GOODYEAR: DrivePoint – nowe narzędzie do monitorowania ciśnienia w oponach dla flot

Zebrane dane są przesyłane do chmury Goodyear, co zapewnia łatwy dostęp i raportowanie za pośrednictwem mobilnych i internetowych aplikacji Goodyear Fleet Manager, dostępnych dla systemów IOS i Android. Jeśli ciśnienie jest niższe od zalecanego, menedżer floty otrzymuje natychmiastowe powiadomienie, co pozwala uniknąć potencjalnej awarii opony, która mogłaby spowodować zatrzymanie pojazdu i dodatkowe koszty.

To nowe rozwiązanie nie wymaga demontażu opony, ponieważ czujniki można szybko zainstalować na zaworach, co zmniejsza złożoność procesu i związane z nim przestoje. Narzędzie to zostało opracowane specjalnie dla firm transportowych i logistycznych, które poszukują łatwego w użyciu, a jednocześnie bardzo wydajnego rozwiązania do monitorowania ciśnienia w oponach.

– DrivePoint stanowi efektywną kosztowo alternatywę dla naszych klientów. My zajmujemy się kompletną instalacją, a system wymaga minimalnej obsługi. Dzięki temu rozwiązaniu menadżerowie flot są na bieżąco informowani o poziomie ciśnienia w oponach każdego pojazdu, co umożliwia bardziej efektywne planowanie konserwacji. Częste kontrole opon w pojazdach pomagają zmniejszyć ryzyko opóźnienia dostaw z powodu przestoju pojazdu. Zapewniają jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo, wydajność i zrównoważony rozwój. Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań, które przynoszą korzyści operatorom flot i jednocześnie stanowią wartość dodaną dla ich klientów – dodał Villarreal.