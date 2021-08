Prawo: Niebezpieczne praktyki kierowców autokarów

W dwóch autokarach skontrolowanych przez lubuską ITD naruszono przepisy dotyczące konieczności rejestrowania swojego czasy pracy. Ukarano ich mandatami, a wobec przewoźników zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

Lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali do kontroli dwa autokary. Jednym z autokarów, należący do ukraińskiego przewoźnika, wykonywał regularny przewóz drogowy osób z Polski na Ukrainę. Załogę stanowiło dwóch kierowców. Obaj posiadali jedynie wykresówki, które były włożone do tachografu. Nie mieli przy sobie żadnych innych dokumentów z poprzednich 28 dni ich pracy.

Drugi przypadek dotyczył polskiego przewoźnika, którego autokarem podróżowały dzieci z Ustronia Morskiego do Wrocławia. Również prowadzony był przez dwóch kierowców. Symulowali oni jednak jazdę w załodze jednoosobowej, w celu wydłużenia czasu jazdy. W tachografie włożona była tylko karta kierowcy, który aktualnie prowadził pojazd. W tym czasie karta drugiego kierowcy była poza tachografem. W obu przypadkach kierowców ukarano mandatami, a wobec przewoźników zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

