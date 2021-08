Daimler Truck: Nowy FUSO Cantera w Europie

Nowy model wyróżnia się nowoczesną, na nowo zaprojektowaną kabiną, większym bezpieczeństwem i podwyższonym komfortem. Od sierpnia 2021 r. można zamawiać nowego FUSO Cantera w sieci dealerskiej FUSO w całej Europie.

Już od dziesięcioleci FUSO Canter jest międzynarodowym bestsellerem wśród lekkich samochodów ciężarowych, co zawdzięcza najmniejszej średnicy zawracania w swojej klasie, dużej ładowności i swej uniwersalności. Od premiery rynkowej FUSO Cantera w 1963 r. wyprodukowano już ponad 4,5 miliona egzemplarzy pojazdu.

Nowy FUSO Canter, podobnie jak jego poprzednik, dostępny jest w pięciu klasach dopuszczalnej masy całkowitej (od 3,5 do 8,55 t), z sześcioma rozstawami osi (od 2500 do 4750 mm), z trzema mocnymi silnikami (od 130 do 175 KM), trzema wariantami kabiny (standardowym o szer. 1,7 m, komfortowym o szer. 2,0 m i z kabiną podwójną o szer. 2,0 m).

Jako nowość, FUSO oferuje teraz kabinę S także dla Cantera o masie 3,5 t na wszystkich rynkach z ruchem lewostronnym, a ponadto wprowadza nowy rozstaw osi 3400 mm dla modeli 3S, co zwiększy przyjazność pojazdu w zabudowie. Za sprawą nowo opracowanego, kompaktowego układu wydechowego FUSO Canter spełnia teraz normę emisji spalin EURO VI – STEP E.

Nowoczesny design

Charakterystyczną cechą nowego Cantera jest zaprojektowany dla niego przód, łączący w sobie tradycyjne elementy stylistyczne z nowoczesnym językiem form, a tym samym stylistykę i funkcjonalność solidnej lekkiej ciężarówki. Udoskonalenie wyglądu zewnętrznego kabiny odzwierciedla tożsamość wzorniczą FUSO, zwaną „Black Belt”, która niczym motyw przewodni pojawia się również w designie innych pojazdów tej japońskiej marki. Smukłe linie kabiny połączono z nowoczesnymi reflektorami LED (dostępnymi opcjonalnie), po dziesięciu latach unowocześniając pojazd zarówno technicznie, jak i koncepcyjnie.

Większe bezpieczeństwo

Nowego Cantera można zamówić z systemem bezpieczeństwa Sideguard Assist. To asystent martwego pola, który za pomocą czujników radarowych wykrywa obiekty ruchome i nieruchome przeszkody z boku pojazdu, po stronie pasażera. Wspomaga kierowcę, emitując ostrzeżenia w przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa kolizji, gdy kierowca skręca w stronę pasażera lub uruchamia kierunkowskaz po tej stronie. Canter jest teraz bezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – dzięki nowo zainstalowanemu systemowi Sideguard Assist, a także systemom bezpieczeństwa dostępnym już w poprzednim modelu: AEBS (Advanced Emergency Braking System), ESP (elektronicznemu układowi stabilizacji jazdy) i LDWS (Lane Departure Warning System). Poziom bezpieczeństwa zwiększają ponadto opcjonalne reflektory LED, o zasięgu większym o 30%, nowa funkcja Autolight oraz wzmocniona tylna osłona przeciwwjazdowa, minimalizująca skutki uderzenia w przypadku kolizji.

Wyższy komfort

W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma FUSO stale udoskonalała swoje lekkie samochody ciężarowe, aby sprostać zapotrzebowaniom klientów. Dzięki ulepszeniu izolacji akustycznej, nowy Canter imponuje wyjątkowo niskim poziomem hałasu we wnętrzu. Przestronna kabina zapewnia dobrą widoczność na wszystkie strony, ułatwiając w ten sposób manewrowanie w mieście. Nisko położone wejście i możliwość wygodnego przechodzenia przez kabinę Cantera mają na celu usprawnienie pracy kierowców ciężarówek, zwłaszcza w transporcie dystrybucyjnym.

Rozpoczęcie produkcji pojazdu w europejskiej fabryce FUSO w Tramagal (Portugalia) zaplanowano na grudzień 2021 r.