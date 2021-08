IVECO: Daily nagrodzony tytułem „Samochodu ciężarowego roku”

Siedmiotonowy IVECO Daily uzyskał tytuł „Samochodu ciężarowego roku” (kategoria 6–16 ton) w tegorocznym plebiscycie Fleet News Awards, którego finał zorganizowano na terenie Toru Wyścigowego w Ascot w Wielkiej Brytanii.

Sięgając po już drugą nagrodę roku w Wielkiej Brytanii, siedmiotonowy IVECO Daily tym razem musiał pokonać znacznie większą konkurencję o tytuł „samochodu ciężarowego roku” (Rigid Truck of the Year) Fleet News w kategorii 6–16 ton.

Doroczna gala plebiscytu Fleet News Awards odbyła się na terenie torów wyścigów konnych w Ascot. Po raz pierwszy połączono ją z plebiscytem Commercial Fleet Awards dla podkreślenia ogromnego zróżnicowania sektora flotowego.

Jury złożone z przedstawicieli czołowych animatorów rynku oraz zespołu redakcyjnego Fleet News oceniło: „Ten siedmiotonowy model jest dostępny z różnymi wersjami zespołu napędowego, w tym z silnikami Diesla i zasilanymi CNG, oraz w wielu konfiguracjach nadwozia, co czyni z niego bezapelacyjnego zwycięzcę. Jest elastyczny, zwrotny i ma imponującą ładowność. Nic dziwnego, że siedmiotonowy Daily jest bardzo popularny wśród operatorów flotowych”.

Daily w siedmiotonowej wersji zajmuje najwyższą pozycję w najbardziej kompleksowej pod względem dopuszczanej masy całkowitej ofercie pojazdów na rynku. Ładowność podwozia z kabiną zbudowanego na niezwykle wytrzymałej ramie z profili o przekroju C wynosi do 4900 kilogramów. Furgon o kubaturze od 16 do 19,6 m3 doskonale nadaje się do przewozu ładunków o dużych gabarytach i jest idealną bazą do zabudowy lub adaptacji.

Siedmiotonowy Daily w wersji podwozie z kabiną jest dostępny także z kabiną załogową oraz zredukowaną, a także z rozstawami osi od 3450 do 5100 mm, odpowiednimi do nadwozi o długości prawie 7 m i szerokości ponad 2,5 m. W każdej z tych konfiguracji Daily zapewnia komfort i wrażenia z jazdy porównywalne z autem osobowym, a także ma wyjątkowo mały promień zawracania.

Samochód jest napędzany mocnym i wydajnym 3‑litrowym turbodoładowanym dieslem F1C, którego poszczególne warianty rozwijają moc 160, 180 lub 210 KM i maksymalny moment obrotowy 470 Nm. Siedmiotonowy Daily jest dostępny również z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym. Jednostka rozwija moc 136 KM i maksymalny moment obrotowy 350 Nm, a jeżeli pojazd zatankowano biometanem, bilans emisji CO 2 jest nawet o 95% niższy w porównaniu z olejem napędowym.

Sześciobiegowa przekładnia manualna jest łączona z silnikami o mocy 160 i 180 KM oraz silnikiem na CNG, natomiast cieszącą się uznaniem 8‑biegową przekładnię automatyczną IVECO HI‑MATIC można zamówić do 180- i 210‑konnego diesla oraz do wspomnianego silnika zasilanego CNG. Przekładnia może zmieniać biegi w ciągu 200 milisekund, zapewniając doskonałe połączenie mocy i oszczędności w każdej sytuacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zmęczenia kierowcy w intensywnym ruchu miejskim.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu poprzeczki pod względem funkcjonalności i trwałości Daily jest kompletnym rozwiązaniem transportowym i świetnie radzi sobie z każdym zadaniem. Kierowcy Daily mogą korzystać z szybkiej pomocy drogowej Assistance Non-Stop 24/7 oraz tej samej sieci warsztatów, która obsługuje ciężkie pojazdy marki IVECO. Użytkownicy Daily mają też do dyspozycji imponujący zestaw inteligentnych i skomunikowanych pakietów napraw i przeglądów IVECO ON, pozwalających maksymalnie wykorzystać potencjał niskiego całkowitego kosztu posiadania pojazdu. Maksymalną dyspozycyjność uzyskuje się dzięki okresom międzyprzeglądowym dostosowanym do specyfiki eksploatacji pojazdu, sugestiom dotyczącym doskonalenia stylu jazdy oraz zdalnemu monitorowaniu parametrów samochodu utrzymującego łączność z usługą Control Room IVECO. Ponadto kierowca może teraz inicjować aktualizacje oprogramowania drogą radiową wprost z komfortowej kabiny, na przejrzystym 7‑calowym ekranie multimedialnego systemu info-rozrywki Hi‑Connect, bez konieczności odwiedzania warsztatu.

(MM)

Fot. IVECO