DROGI: Via Baltica – kolejne dwa odcinki drogi oddane do ruchu

Oddano do ruchu 35 km drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim – od węzła Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna.

Prawie 35 km nowej drogi ekspresowej to kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego via Baltica (po odcinku Śniadowo – Łomża Południe) przekazany w tym roku kierowcom do użytkowania. Odcinki wraz z ukończoną w ubiegłym roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz fragmentem obwodnicy Stawisk tworzą około 44-kilometrowy fragment S61.

– Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego via Baltica, jednego z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Ta droga otworzy komunikacyjnie region, skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Realizacja obu odcinków ruszyła w tym samym czasie. Umowy zostały podpisane 31 października 2017 r. Po okresie prac projektowych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawcy przystąpili do prac w terenie. Na odcinku Stawiski – Szczuczyn, gdzie wykonawcą była firma Budimex, roboty rozpoczęły się 3 września 2019 r., a 1 października 2019 r. na odcinku budowanym przez Strabag, od węzeła Kolno do Stawisk. Po dwóch latach prac budowlanych oba fragmenty S61 zostały udostępnione do ruchu, dzięki czemu kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z wszystkich parametrów drogi ekspresowej.

Oba oddane do ruchu odcinki mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego, każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Są przystosowane do najcięższego ruchu, a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś.

Na obu odcinkach wybudowano po dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP):

Górki Zachód oraz Górki Wschód na odcinku węzeł Kolno – Stawiski

oraz Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku Stawiski – Szczuczyn.

Na udostępnionym fragmencie S61 powstał węzeł Kolno – na połączeniu z drogą krajową nr 63. W przyszłości do tego węzła zostanie doprowadzona obwodnica Łomży, na którą przetarg ogłoszony został 23 lipca 2021 r. Na sąsiednim odcinku pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna powstał węzeł Grabowo zlokalizowany na połączeniu drogi ekspresowej S61 z drogą powiatową nr 1828B.

Realizowana droga ekspresowej S61 jest jedną ze strategicznych inwestycji drogowych – znajduje się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T (ang. Trans-European Transport Network).

Fragment S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to projekt drogowy wart przeszło 3 mld zł z dofinansowaniem unijnym na poziomie 1,63 mld zł. Łączna wartość wykonanych w systemie Projektuj i buduj kontraktów to nieco ponad miliard złotych.

MM

Fot. GDDKiA