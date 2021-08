Prawo: Wywrotki w Siechnicach na mobilnej linii diagnostycznej

Dolnośląska ITD skontrolowała pojazdy ciężarowe przewożące materiały sypkie ulicami Siechnic. Wszystkie naruszyły przepisy transportowe.

Inspektorzy wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego przy wykorzystaniu mobilnej linii diagnostycznej oraz motocykli prowadzili kontrolne w Siechnicach. Zatrzymano 4 wywrotki.

We wszystkich ładunek sypki nie był zabezpieczony plandeką. Samochody skierowane zostały do punktu kontrolnego z wagą przy ul. Średzkiej we Wrocławiu.

Jedna z kontrolowanych ciężarówek znacznie przekraczała dopuszczalną masę całkowitą. Pojazd wraz z ładunkiem ważył 39,80t, czyli prawie o 8 ton więcej od przepisowej normy. Za duży był również nacisk osi napędowej – o blisko 7 ton.

Dwoma z kontrolowanych pojazdów przewożono odpady pochodzące z inwestycji budowlanej. Pojazdy nie były oznakowane wymaganą tablicą „ODPAD” z przodu pojazdu. Dodatkowo z silnika jednej z wywrotek wyciekały płyny eksploatacyjne, zastrzeżenia budził stan opon i oświetlenia. Zatrzymano jej dowód rejestracyjny. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi.

Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne. Kontrole przeprowadzono po skargach, które wpłynęły od władz Siechnic.

(opr. MM)

Fot. GITD