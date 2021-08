Mercedes-Benz Trucks: Nowy Citan z rozwiązaniami wspierającymi komfort codziennej pracy

– Nowy Mercedes-Benz Citan został gruntownie przeprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów – mówi Marcus Breitschwerdt, szef Mercedes-Benz Vans. – Od niepowtarzalnego designu po właściwości jezdne, nie wspominając o systemach bezpieczeństwa i łączności, nowa generacja małych samochodów dostawczych ma DNA Mercedes-Benz.

Bezpieczeństwo to podstawowa zasada Mercedes-Benz. Przyczynia się do tego solidna konstrukcja nadwozia ze strefami kontrolowanego zgniotu rozpraszającymi energię podczas zderzenia, a także aż siedem standardowych poduszek powietrznych i szeroka gama nowoczesnych systemów wspomagania jazdy. Wszystko to może wesprzeć i odciążyć kierowcę w wielu sytuacjach.

Ale te systemy nie są jedynym praktycznym wsparciem w tle: podobnie jak jego starszy brat Sprinter oraz modele samochodów osobowych Mercedes-Benz, Nowy Citan może być opcjonalnie wyposażony w intuicyjnie obsługiwany i samouczący się system informacyjno-rozrywkowy MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Ponadto Citan jest fabrycznie przygotowany do korzystania z wielu usług cyfrowych Mercedes me connect. Dzięki temu użytkownik może łączyć się z samochodem, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, a ważne informacje są zawsze dostępne – zarówno na pokładzie, jak i poza pojazdem. Cyfrowe usługi umożliwiają także korzystanie z wielu przydatnych funkcji.

Rozpoznawanie trudnych sytuacji z wyprzedzeniem

– Tworząc w Nowym Citanie systemy wspomagające kierowcę, chcieliśmy wdrożyć w pojeździe dostawczym filozofię Mercedes-Benz Cars w zakresie ich komfortowego i płynnego działania – mówi Dirk Hipp, główny inżynier Mercedes-Benz Small Vans. W ten sposób funkcjonuje system ESP, ale także wspomaganie ruszania pod górę lub asystent bocznego wiatru.

Wspomagane przez czujniki radarowe i ultradźwiękowe oraz kamery systemy wspomagania jazdy i parkowania obserwują ruch uliczny i otoczenie, a w razie potrzeby ostrzegają lub wspierają kierowcę, interweniując. Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, podobnie jak w nowych generacjach Mercedesów Klasy C i S, działa poprzez ingerencję w układ kierowniczy, dzięki czemu jest szczególnie wygodny.

Oprócz wymaganych prawnie systemów ABS i ESP, nowa generacja modelu Citan jest standardowo wyposażona w asystenta ruszania pod górę, asystenta bocznego wiatru, system ostrzegania o zmęczeniu ATTENTION ASSIST oraz system połączenia alarmowego Mercedes-Benz. Systemy wspomagające w Citanie Tourer są jeszcze bardziej rozbudowane: w tym modelu w standardzie dostępne są również Aktywny asystent układu hamulcowego, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Asystent martwego pola i Asystent limitu prędkości.

Wiele innych systemów wspomagania jazdy jest dostępnych na życzenie, w tym System utrzymania odległości DISTRONIC, który może automatycznie regulować jazdę w korku, a także Aktywny asystent układu kierowniczego, który pomaga kierowcy utrzymać Citana na środku pasa.

W swoim segmencie Citan jest również zaawansowany pod względem systemów bezpieczeństwa: na przykład Citan Tourer jest standardowo wyposażony w centralną poduszkę powietrzną, która w przypadku silnego zderzenia bocznego wypełnia się między fotelem kierowcy a fotelem pasażera. Pasażerów chroni łącznie siedem poduszek powietrznych. Furgon jest standardowo wyposażony w sześć poduszek powietrznych.

MBUX z systemem sterowania głosowego „Hej Mercedes”

Dzięki potężnym chipom, samouczącemu się oprogramowaniu, ekranom o wysokiej rozdzielczości i doskonałej grafice MBUX (Mercedes-Benz User Experience) przeniósł obsługę pojazdów na nowy poziom.

Dla nowego Citana różne wersje MBUX są dostępne na życzenie. Do mocnych stron systemu należy na przykład intuicyjna obsługa za pomocą siedmiocalowego ekranu dotykowego lub przycisków dotykowych na kierownicy, a także system głośnomówiący poprzez Bluetooth i radio cyfrowe (DAB i DAB+). Szybka nawigacja z twardym dyskiem jest wygodna w użyciu za sprawą systemu obsługi głosowej „Hej Mercedes”. Miejsca docelowe można wprowadzać jako adresy składające się z trzech słów w oparciu o system what3word (w3w). what3words to najprostszy sposób na określenie lokalizacji. W systemie tym cały świat jest podzielony kwadraty o powierzchni 9 m2, a każdemu z nich przypisany jest jednoznaczny adres składający się z trzech słów – może to być bardzo pomocne przy wyszukiwaniu miejsca docelowego, szczególnie w działalności komercyjnej.

Już dzięki MBUX klienci mają dostęp do wielu usług łączności. A dzięki Mercedes me MBUX jest jeszcze bardziej inteligentny i łatwiejszy w obsłudze. „Hej Mercedes” rozumie na przykład język potoczny: użytkownicy nie muszą więc już uczyć się określonych poleceń. Inne funkcje Mercedes me connect obejmują usługi zdalne, takie jak pobieranie statusu pojazdu. Dzięki temu można wygodnie sprawdzić najważniejsze informacje o pojeździe lub pojazdach w dowolnym momencie, np. z domu lub biura. Równie praktyczne rozwiązanie to nawigacja z informacjami o ruchu drogowym na żywo i danymi Car-to-X. Dzięki temu kierowca ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że może uniknąć korków i zaoszczędzić czas.

Mercedes-Benz wśród małych vanów

Kompaktowe wymiary zewnętrzne, w połączeniu z przestronnym wnętrzem i dużą pojemnością ładunkową, otwierają przed Nowym Citanem różnorodne możliwości zastosowania, zwłaszcza w działalności dystrybucyjnej w centrach miast. Szeroko otwierane drzwi przesuwne zarówno po lewej, jak i prawej stronie pojazdu, a także niski próg umożliwiają wygodny dostęp do wnętrza i łatwy załadunek. Z kolei pasażerowie mogą cieszyć się komfortową jazdą Citanem Tourerem. Poza wysoką funkcjonalnością i elastycznością, pojazd ten zapewnia kompleksowe wyposażenie w systemy bezpieczeństwa i wysoki komfort jazdy.

Nowy Mercedes-Benz Citan i jego w pełni elektryczny wariant eCitan będą świętować swoją światową premierę 25 sierpnia 2021 roku. Model będzie można zamawiać od połowy września 2021 roku. Nowy Mercedes-Benz Citan zastąpi swojego poprzednika, który został wprowadzony na rynek w 2012 roku i ugruntował pozycję marki w segmencie małych samochodów dostawczych.