SCANIA: W listopadzie prezentacja unowocześnionych ciężarówek Euro 6

– Biorąc pod uwagę rekordowy popyt, niedostateczną podaż półprzewodników i zbliżające się wprowadzenie nowej gamy produktów, zdecydowaliśmy się wyłożyć karty na stół – podsumowuje Alexander Vlaskamp, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Scania.

W pierwszym kwartale 2021 roku Scania odnotowała rekordową sprzedaż obecnej gamy pojazdów ciężarowych.

– Podobnie jak cała branża zmagamy się jednak z niedoborem półprzewodników. Spowodowało to wydłużenie terminów realizacji zamówień, a w niektórych przypadkach opóźnienia w dostawach. Do tego dochodzą przygotowania do największej premiery rynkowej od 2016 roku. W tej sytuacji uznaliśmy, że uczciwie z naszej strony jest zapewnić potencjalnym klientom lepszą podstawę do podejmowania decyzji o zakupie kolejnych pojazdów marki Scania – wyjaśnia Alexander Vlaskamp.

Nie ujawniono dokładnego terminu ani pełnej gamy wprowadzanych pojazdów – niemniej jednak zapowiedziano m.in. istotną poprawę zużycia paliwa w porównaniu z obecną ofertą, jak również modernizacje podwozia. Należy przy tym pamiętać, że wydajność transportowa pojazdów ciężarowych Scania przez pięć lat z rzędu zyskiwała uznanie potwierdzane tytułem „Green Truck” przyznawanym przez czołowe niemieckie czasopisma branżowe.

Klienci mogą zgłosić zainteresowanie nową ofertą u swoich przedstawicieli Scania. System składania zamówień na te pojazdy zostanie uruchomiony w listopadzie. Klienci, którzy wcześniej zgłosili zainteresowanie, otrzymają je jako pierwsi.

– Jesienią będziemy kontynuować szkolenia naszych handlowców. Upewnimy się, że dysponujemy wszystkimi narzędziami i informacjami potrzebnymi do wprowadzenia nowej 13-litrowej gamy w listopadzie. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią możliwość wyboru świetnego pojazdu ciężarowego z obecnej gamy albo unowocześnionych pojazdów, których produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2022 roku – podkreśla Alexander Vlaskamp.

Wprowadzając nowy układ napędowy, Scania demonstruje zaangażowanie w dążenia do zrównoważonego systemu transportu, zgodnie z porozumieniem paryskim. Scania jako pierwszy spośród producentów ciężkich pojazdów użytkowych opracował harmonogram, którego cele zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target (SBTi).