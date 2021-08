WIELTON: „Profesjonalni kierowcy” z wizytą w Wieluniu

Akcja „Profesjonalni kierowcy” dotarła do Wielunia, w którym w gościnnych progach spółki Wielton S.A. młodzi adepci zawodu kierowcy odbyli szereg praktycznych szkoleń. Największy nacisk został położony na kwestie bezpieczeństwa, ponieważ zarówno to dotyczące kierowcy, innych uczestników ruchu drogowego, czy przewożonego ładunku jest dla firmy kwestią najważniejszą.

Bezpieczeństwo użytkowania produktów jest kluczowe dla firmy Wielton. Z tego powodu w naczepach tej marki wykorzystuje się wyłącznie sprawdzone rozwiązania zapewniające stabilną pozycję przewożonego ładunku. Inżynierowie firmy zaprojektowali szereg zabezpieczeń i mocowań, gwarantujących pełną kontrolę nad transportowanym towarem i skutecznie zapobiegających ich przemieszczaniu. Wielton zadbał także, żeby kursanci nabyli w Wieluniu odpowiednią wiedzę nt. poprawnego zabezpieczenia towaru gwarantującego bezpieczny transport.

Podczas szkolenia młodzi kierowcy zawodowi poznali wybrane zabezpieczenia niezbędne do właściwego przewozu ładunków w naczepie kurtynowej marki Wielton. Od podstawowych zabezpieczeń w postaci pasów naciągających i pasów na kłonicach, po rozwiązania bardziej skomplikowane. Kursanci zaznajomili się także z różnego typu uchwytami i mocowaniami, takimi jak uchwyty w słupach tylnych i przednich, uchwyty mocowania na kłonicach czy obrzeża typu Safety Lock.

W praktyce został zaprezentowany system XLS i system Aluplank gwarantujące szybką i sprawną obsługę naczepy. System XLS jest dedykowany do przewozu opon naczepą kurtynową wyposażoną w plandekę typu Aluplank. Plandeka ta, posiadająca wbudowane deski stelażowe i dodatkowe pasy pionowe, to innowacyjne i wytrzymałe rozwiązanie zapewniające wysokie bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Naczepa posiada certyfikaty do przewozu napojów oraz opon.

– Bezpieczeństwo ma dla nas priorytetowe znaczenie, dlatego należy do kluczowych wartości w Wieltonie. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że kolejny rok z rzędu bierzemy udział w akcji „Profesjonalni kierowcy”, promując bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Dzięki tego typu szkoleniom młodzi kierowcy zawodowi mogą zdobyć niezbędne i nieocenione doświadczenie praktyczne. Istotna jest także dla nas możliwość wzmacniania świadomości społecznej na temat odpowiedzialności spoczywającej na kierowcach zawodowych. Szczególnie w czasie pandemii wszyscy dostrzegliśmy, jak ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki pełni branża transportowa oraz jak istotny jest nieprzerwany łańcuch dostaw i kierowcy, którzy na czas dostarczają dla nas produkty. Wierzymy, że programy, takie jak „Profesjonalni kierowcy” zachęcą kolejne osoby do związania swojej kariery z tym zawodem – komentuje Małgorzata Barańska, Dyrektor Marketingu i PR-u Wielton S.A.

Szkolenia w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy” są całkowicie bezpłatne, a uczestnicy, pod okiem doświadczonych instruktorów, mogą poprawić swoje kwalifikacje. Podobnie jak w ubiegłym roku, część teoretyczna odbywa się w formie szkoleń online, które tym razem podzielone zostały na siedem bloków tematycznych. Dotyczą one m.in. jazdy bezpiecznej i defensywnej, czy przygotowania samochodu do załadunku i rozładunku. Dodatkowo, kursanci biorą udział w szkoleniach praktycznych. Kurs daje szansę na uzyskanie certyfikatu „Profesjonalnego kierowcy”, potwierdzającego przygotowanie do zawodu.

Akcja powstała z inicjatywy Volvo Trucks Polska i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szóstą edycję akcji prócz Wieltonu wspierają także Partnerzy: MJM Brokers, Volvo Financial Services (VFS), MAK Brokers, Phillips Poland, Continental, PKO Leasing, Ergo Hestia i Shell Polska.

(MM)

Fot. Wielton