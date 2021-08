Prawo: Odpady z zagranicy w nieoznakowany ciężarówce

Transport transgraniczny odpadów tekstylnych nie był właściwie oznakowany. Samochód nie wyróżniał się spośród innych. Kierowca otrzymał również mandat za naruszenie norm czasu pracy.

Inspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali czeską ciężarówkę przewożącą odpady tekstylne.

Był to transport transgraniczny. W takim przypadku samochód powinien być oznaczony białą tablicą z wielką literą A, aby wyróżnić go wśród innych. W tym przypadku kierowca tablicy nie umieścił, za co przedsiębiorca może ponieść karę nawet 10 tys. zł.

Dodatkowo naruszył on normy czasu pracy. Kontrolowany otrzymał kilka mandatów karnych. Wobec firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne. Po uiszczeniu kaucji na poczet przyszłej kary oraz prawidłowym oznakowaniu, pojazd został dopuszczony do dalszej jazdy.

(opr. MM)

Fot. GITD