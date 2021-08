Fiat Professional: Ruszyły zamówienia na Doblò MY 2022 i Fiorino

To już czwarta generacja i spadkobierca modelu cieszącego się ogromnym sukcesem, który od 2000 roku wybrało ponad 1,8 miliona Klientów.

Najważniejszą nowością w nowym Fiat Doblò MY 2022 jest nowy silnik 1.6 MultiJet2 zgodny z normą Euro 6D-Final o trzech poziomach mocy (90, 105 i 120 KM). Warto również wspomnieć o nowym systemie multimedialnym 7-calowym ekranem dotykowym z integracją Apple CarPlay i kompatybilnością z Android Auto, dzięki któremu zawsze można pozostać w kontakcie ze światem, dostępnym także z wbudowaną nawigacją satelitarną i użytecznymi usługami łączności oferowanymi przez Mopar Connect.

Wszystkie te atuty podnoszą atrakcyjność modelu znanego już ze swojej zwrotności i przyjemności prowadzenia, ładowności (do 1 tony) i pojemności ładunkowej (do 5,4 m3). Jest to jedyny model z niezależnym zawieszeniem kół tylnym Bi-Link ze stabilizatorem poprzecznym oferujący komfort jazdy „best in class” – po prostu „komfort jazdy najlepszy w swojej klasie”.

Nowe silniki 1.6 MultiJet2 zgodne z Euro 6D-Final (90, 105 i 120 KM) są wyposażone w zaawansowany system Start & Stop, opony o niskim współczynniku tarcia, olej o niskiej lepkości, alternator smart, pompę olejową o zmiennej wydajności oraz pakiet aerodynamiczny. Wszystko zaprojektowane w celu zmniejszenia wartości zużycia paliwa i emisji spalin z myślą o Klientach przywiązujących wagę do ochrony środowiska.

Wyposażenie technologiczne Doblò uzupełniają zaawansowane usługi łączności oferowane przez Mopar Connect: szybka pomoc i zdalne kontrolowanie samochodu zapewniają bezpieczną jazdę, pozwalającą cieszyć się pełną swobodą, a także ułatwiające konserwację pojazdu:

my: Assistant pozwala bezpiecznie podróżować, zapewniając pomoc w razie wypadku, awarii lub próby kradzieży,

my:RemoteControl steruje samochodem również zdalnie, na przykład umożliwiając zablokowanie lub odblokowanie drzwi za pomocą aplikacji Uconnect LIVE lub zlokalizowanie pojazdu na mapie i wyznaczenie najszybszej do niego trasy,

my:Car pozwala utrzymać samochód w doskonałym stanie, przekazując zdalnie aktualne informacje na temat poziomu paliwa w samochodzie czy ciśnienia w oponach, a co miesiąc klient otrzymuje pocztą elektroniczną raport o stanie pojazdu wraz z przydatnymi wskazówkami, jak o niego zadbać,

my:Journey umożliwia przeglądanie i zarządzanie wszystkimi przemieszczeniami pojazdu za pośrednictwem aplikacji Uconnect LIVE,

My Fleet Manager upraszcza zarządzanie flotami samochodów osobowych i dostawczych firmy przy maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie, zapewniając wszystkie narzędzia do planowania, zarządzania, monitorowania i analizowania,

Korzyści płynące z Mopar Connect nie kończą się jednak na usługach własnych: dzięki danym telematycznym samochodu można korzystać z wyjątkowych rozwiązań, opracowanych we współpracy z liderami innych branż.

Również Fiorino, będący pionierem w segmencie małych samochodów dostawczych, został odświeżony poprzez wprowadzenie dwóch nowych silników 1.3 MultiJet2 turbo diesel o mocy 80 i 95 KM, z homologacją Euro 6D-Final, które zapewniają lepszą wydajność pod kątem emisji spalin i zużycia paliwa. Oczywiście, nadal zachowane są zwycięskie cechy tego modelu, dzięki którym doskonale nadaje się on do jazdy po mieście: jego kompaktowe rozmiary pozwalają mu sprawnie poruszać się w ruchu i łatwo zaparkować, zapewniając przy tym pokaźną przestrzeń ładunkową aż do 2,8 m3 oraz ładowność do 610 kg. Co więcej, pod względem osiągów, kosztów obsługi, komfortu i funkcjonalności plasuje się w czołówce swojej kategorii.

(MM)

Fot. Fiat Professional