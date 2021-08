MAN: Elektryczny autobus miejski rusza na testy po Polsce

Seryjnie produkowany od października 2020 w fabryce MAN Bus w Starachowicach autobus miejski MAN Lion’s City E z napędem elektrycznym ruszył w trasę po Polsce.

Firma MAN Truck & Bus Polska w okresie od sierpnia do grudnia 2021 przekazuje autobus do eksploatacji w codziennym ruchu miejskim w kilkunastu miastach w Polsce. Testy rozpoczęły się w Gdańsku i trwały tam 2 tygodnie.

W tym czasie autobus będzie eksploatowany na kilku liniach, z przystankami min. w Gdańsku Wrzeszczu, Oliwie, Orunii, czy też Dworzec Główny PKP. Z transportu tym autobusem będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy miasta, ale także licznie odwiedzający je turyści. Kolejnym przystankiem na trasie przejazdu po Polsce będzie uzdrowisko Duszniki Zdrój.

Autobus został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach 18-20 sierpnia Kongresu Młodego Samorządu, którego partnerem głównym jest firma MAN Truck & Bus Polska. Podczas kongresu samorządowcy będą mogli przekonać się o zaletach autobusu MAN Lion’s City E doskonale nadającego się do eksploatacji w miejscowościach takich jak Duszniki, gdzie jakość powietrza i troska o ekologię jest szczególnie istotna ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta.

Jeszcze w sierpniu br. testy pojazdu będą miały miejsce w Jeleniej Górze i Świdnicy. We wrześniu ekologiczny autobus przez 3 tygodnie będzie testowany w rejonie zielonych płuc Polski – w Białymstoku. Następnie w październiku przyjedzie do Poznania, Kielc, Zamościa, a w listopadzie i grudniu będzie eksploatowany we Włocławku i Gdyni.

– Bardzo cieszy nas, że tak wiele miast jest zainteresowanych testami naszego autobusu elektrycznego. Jest to komfortowy, ekologiczny i ekonomiczny pojazd doskonale sprawdzający się w ruchu miejskim. Liczę na to, że przekona do siebie spółki miejskie zajmujące się transportem zbiorowym. Do tej pory zdobył uznanie wielu ekspertów, otrzymał liczne nagrody, jak również zainteresowanie wielu klientów z Europy Zachodniej i Północnej – powiedziała Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska.

W maju br, roku podczas 24 godzinnego testu drogowego MAN eBus Efficiency Run w Monachium autobus przekroczył barierę 550 km zasięgu, bez ładowania baterii. Możliwości takie zawdzięczamy zaawansowanej technologii ogniw koncernu Volkswagen, którą MAN mógł zastosować w autobusach elektrycznych.

Ponadto przemyślany system zarządzania temperaturą zapewnia wyjątkowo dobrą dostępność pojazdu, niezależnie od pory roku. Dzięki temu autobus MAN Lion’s City E gwarantuje zasięg do 270 km przez cały okres życia baterii a testy w ramach MAN eBus Efficiency Run potwierdziły, że w optymalnych warunkach eksploatacji zasięg ten może być znacznie większy.

Oprócz innowacyjnych technologii, istotnym czynnikiem mającym wpływ na zasięg autobusu elektrycznego jest także efektywny sposób prowadzenia pojazdu. Dlatego wraz z naszym autobusem elektrycznym oferujemy specjalistyczne szkolenia dla kierowców, pozwalające na ograniczenie zużycia energii.

Dla operatorów i klientów przygotowano także kompleksowe doradztwo w zakresie elektromobilności oparte na analizie charakterystycznych profili tras. Pozwala to na ustalenie wpływu konkretnych warunków topograficznych, liczby przystanków i lokalnych czynników klimatycznych na rzeczywisty zasięg pojazdu. Innowacyjne i praktyczne autobusy elektryczne MAN oraz indywidualnie dobrany do potrzeb klienta serwis mają stanowić istotne wsparcie dla branży pojazdów użytkowych.

Odgrywa ona bowiem ważną rolę w procesie dekarbonizacji transportu i budowania systemów mobilności neutralnych pod względem gazów cieplarnianych. Odpowiednie ramy dla tych działań zostały wyznaczone przez stosowne wytyczne dotyczące redukcji emisji CO2.

Testy autobusu miejskiego MAN Lion’s City E w Polsce to doskonała okazja aby zapoznać przedsiębiorstwa z oferowanymi przez MAN rozwiązaniami w zakresie elektromobilności.

(MM)

Fot. MAN