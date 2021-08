WIELTON: Ulepszone naczepy Curtain Master i Viberti Strong

Grupa Wielton wprowadza nowości i ulepszenia w ofercie naczep kurtynowych. W nowych rozwiązaniach nacisk położono na bezpieczeństwo, komfort i ergonomię użytkowania, który ułatwia i przyspiesza obsługę naczepy podczas załadunku, transportu oraz wyładunku.

Ważne ulepszenia, które inżynierowie Wieltonu opracowali dla rodziny Curtain Master, mają na celu poprawę jej celności. Te niezwykle popularne wśród klientów produkty, swoją mocną pozycję zyskały dzięki wytrzymałości, szczelności i funkcjonalności. Dodatkowo jeszcze podczas prac koncepcyjnych zadbano również o zachowanie niskiej masy własnej pojazdu, co istotnie wpłynęło na obniżenie kosztów jej eksploatacji na długich trasach. Solidne i precyzyjne spojenia, minimalizujące ryzyko odkształceń, a tym samym przedłużających cykl życia naczepy bez konieczności napraw uzyskano dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii spawania hybrydowego.

– Curtain Master to naczepa, którą nasi klienci dobrze znają, a co najważniejsze – bardzo cenią. W ostatnim czasie wprowadziliśmy w tym modelu nowe rozwiązania, które służą poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Celem naszych działań było uzyskanie pełnej funkcjonalności Safety Lock oraz poprawa celności, czyli szczelności pojazdu podczas przejazdów międzynarodowych. Wprowadziliśmy między innymi modyfikacje w konstrukcji obrzeża i ściany przedniej. Opracowana na nowo konstrukcja obrzeża pozwala na zapięcie pasów do uchwytów Safety Lock bez konieczności odpinania kurtyny. To spore ułatwienie dla kierowcy. Dopracowaliśmy także newralgiczne punkty celne, które gwarantują naszym klientom wysoką szczelność, a co za tym idzie bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad przewożonym ładunkiem – tłumaczy Piotr Agata, Senior Product Manager Wielton S.A.



Transport poddawany jest obecnie intensywnej presji związanej z redukcją śladu węglowego. W związku z tym producenci pojazdów dążą m.in. do obniżenia masy własnej i ograniczenia zużycia paliwa w swoich produktach. W odpowiedzi na obserwowane trendy oraz w trosce o zminimalizowanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, firma Wielton uzupełniła, w ubiegłym roku, swoją ofertę o lekkie naczepy Strong Light Master. To model o lekkiej, a jednocześnie trwałej i mocnej konstrukcji w pełni dostosowany do potrzeb i wymagań przewoźników poszukujących ekologicznych rozwiązań w transporcie. Naczepa spełnia swoje zadania transportowe i użytkowe, a jednocześnie wpływa na redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Naczepy Strong Light Master w kombinacji z ciągnikami napędzanymi LNG mogą tworzyć ekologiczne zestawy, które pozwalają klientom realnie wpływać na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas przewozu ich towarów.

– Strong Light Master pozwala na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, przez co doskonale wpisuje się w trend na rozwiązania niskoemisyjne. Produkt posiada zredukowaną masę własną o 500 kg w porównaniu do masy standardowej naczepy. To unikalne rozwiązanie na rynku naczep, które pozwala na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obniżenie masy całkowitej zestawu, a przez to zmniejszenie spalania paliwa. Drugi to wykorzystanie zredukowanej masy naczepy na dodatkową ładowność i tym samym ograniczenie liczby przejazdów. Pojazd dodatkowo może również zostać wyposażony w opony o zmniejszonych oporach toczenia – komentuje Piotr Agata.

Naczepy kurtynowe Strong Light Master charakteryzują się nie tylko niską masą sprzyjającą środowisku oraz zapewniającą jednocześnie oszczędność na poziomie kosztów eksploatacji, np. poprzez niższe spalanie, dłuższe użytkowanie opon i hamulców. To również produkt wytrzymały i zaawansowany technologicznie. Rama naczepy została wykonana z wysokogatunkowej stali i zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem technologii KTL. Z kolei słupki, przednią ścianę i tylni panel wykonano z anodowanego aluminium, które gwarantuje lekką i trwałą konstrukcję. Dodatkowo naczepa posiada certyfikat XL, który opcjonalnie może zostać rozszerzony o certyfikaty umożliwiające przewóz napojów i opon.

Nowością w ofercie Grupy Wielton są naczepy Viberti Strong przygotowane dla klientów z Włoch. To produkty o trwałej i solidnej konstrukcji przeznaczone do zabudowy w czterech konfiguracjach: typu platforma, która może być wyposażona w zamki kontenerowe i słupy), skrzynio-burta, a także kurtyna i kurtyno-burta. Zastosowanie w naczepach dodatkowych wzmocnień konstrukcji, tj. zwiększenie wysokości belki głównej, czy zwiększenie grubości szyi, przełożyło się na uzyskanie większego współczynnika sztywności i wytrzymałości ramy.

– Rozwiązania przygotowane dla rodziny Strong marki Viberti stanowią odpowiedź na potrzeby klientów zwłaszcza z sektora budowlanego, którzy wykorzystują właściwości pojazdów typu platforma i skrzynio-burta. Produkty te gwarantują bezpieczeństwo oraz bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach użytkowania i pod dużym obciążeniem ładunku – nawet do 35 ton. Solidność i wytrzymałość naszych naczep została potwierdzona między innymi podczas analizy MES – mówi Piotr Agata.

Rodzina naczep Strong została wyposażona w szereg funkcjonalnych opcji ułatwiających pracę kierowców m.in. w „zamki podkontenerowe” umożliwiające transport kontenerów: 20 (centralnie), 2×20, a także 40 i 45 (bez przedniej ściany)”. Naczepy zostały zbudowane z komponentów od czołowych producentów, co zapewnia wysoką jakość i długą żywotność produktu. Dodatkowo ich konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem skutecznego malowania kataforetycznego.

(MM)

Fot. Wielton