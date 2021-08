SOLARIS: Jaworzna zakupiło kolejne elektryczne autobusy

Firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. podpisała umowę z PKM Jaworzno na dostawę 6 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric. Pojazdy wyjadą na ulice Jaworzna rok od momentu podpisania umowy.

Jaworzno jest pionierem wdrażania e-mobilności w małych miastach. To pierwsze miasto w Polsce, na ulice którego już w 2015 roku wyjechał autobus elektryczny (Solaris Urbino 12 electric). Dziś, włączając do statystyk najnowsze zamówienia miejskiego przewoźnika, aż 80% wszystkich autobusów w barwach Jaworzna będą stanowić autobusy elektryczne. Zgodnie z podpisaną dziś umową, Solaris dostarczy 6 sztuk przegubowych modeli Urbino 18 electric.

– Jesteśmy szczerze dumni, obserwując takie miasta jak Jaworzno, które swoim przykładem konsekwentnie przekonuje, że e-mobilność to właściwy kierunek. Kolejne zamówienie na elektryczne modele autobusów marki Solaris złożone przez tego przewoźnika, to najlepsze świadectwo satysfakcjonujących osiągów naszych e-busów i pozytywnych doświadczeń z wielu lat eksploatacji – mówił, obecny na podpisaniu umowy, Petros Spinaris, członek Zarządu Solaris odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i customer service.

Tym razem autobusy zostaną wyposażone w baterie Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 280 kWh, a sercem układu napędowego będzie oś elektryczna. Tak jak w przypadku pojazdów, które już są w użytkowaniu przewoźnika, autobusy będą miały możliwość ładowania baterii zarówno za pomocą ładowarek pantografowych jak i poprzez złącze plug-in. Przewoźnik zdecydował się także na ogrzewanie hybrydowe, czyli rozwiązanie optymalizujące zużywanie energii i – w rezultacie – przekładające się na większe zasięgi pojazdów.

– Pojazdy bezemisyjne to naturalny etap zmian w transporcie publicznym. Wszyscy potrzebujemy jak najbardziej ekologicznych rozwiązań. A e-mobilność jest jednym z nich, i to już w wieloletnim wykazaniem skuteczności technologicznej. Cieszę się, że nie dość, iż byliśmy pionierem elektrycznej floty w Polsce, to nadal z sukcesem realizujemy modernizację taboru, która jest pożądana przez podróżnych, dobra dla środowiska i zapewnia Jaworznu status miasta nowoczesnego – mówi Zbigniew Nosal, Prezes PKM Jaworzno.

Współpraca Solarisa i PKM Jaworzno trwa już nieprzerwanie od 20 lat. Jaworzno to nie jedyne polskie miasto, które inwestuje w rozwój ekologicznego transportu publicznego. Do tej pory producent dostarczył już na ten rynek ponad 400 autobusów elektrycznych, a blisko 600 zostało zakontraktowanych. Zamówienia płynące od polskich przewoźników stanowią blisko 40% wszystkich elektrycznych kontraktów Solarisa. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Jak wspierać elektromobilność”, do 2025 r. Polska będzie w posiadaniu trzeciej co do wielkości floty autobusów elektrycznych w Europie.