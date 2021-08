Prawo: Kierowca z Serbii tranzytem bez ważnego zezwolenia

Patrol ITD z Konina zatrzymał do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do serbskiego przewoźnika. Był nim wykonywany międzynarodowy transport butów oraz części rowerowych ze Szwecji do Serbii.

W trakcie kontroli wymaganych dokumentów, w tym zezwolenia EKMT, stwierdzono, że nie wpisano w nim przewoźnika. Zezwolenie sprawdzono również w wykazie zezwoleń. Okazało się, że jest ono nieważne. Oprócz tego kierowca nieprawidłowo posługiwał się kartą w tachografie – nie wpisywał kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport. Przewoźnik nie wpłacił kaucji na poczet kary pieniężnej ani nie okazał ważnego zezwolenia, więc ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne. Kierowcę ukarano mandatem.

(opr. MM)