IVECO: Rusza projekty promujący zalety gazu ziemnego

IVECO uruchamia program „Ambasador IVECO”, aby udzielić głosu klientom, entuzjastom i partnerom, którzy podzielają wartości marki w różnych tematach, oraz docenić ich działania w tych obszarach.

Jako pionier i lider europejskiego rynku technologii gazu ziemnego, firma IVECO rozpoczęła program na temat zrównoważonego rozwoju, z zamiarem popularyzacji gazu ziemnego oraz podkreślenia zaangażowania marki w ochronę środowiska.

Pierwszymi Ambasadorami IVECO zostały firmy transportowe podzielające przekonanie marki o zaletach gazu ziemnego oraz wnoszące wkład w ochronę środowiska poprzez eksploatowanie w swoich flotach pojazdów marki IVECO zasilanych LNG i bio‑LNG. W ramach tego projektu IVECO chce udzielić głosu ich przedstawicielom, aby opowiedzieli oni o własnych doświadczeniach z gazem ziemnym i korzyściach wynikających ze stosowania tego paliwa w prowadzonej działalności. Projekt jest realizowany na rynkach, na których gaz ziemny jest najpowszechniej dostępny, takich jak Włochy, Francja i Wielka Brytania. W najbliższej przyszłości projekt rozszerzy się o kolejne kraje, w tym Polskę.

Jednocześnie firma rozpoczęła projekt Plant the Future w ramach swego zaangażowania na rzecz redukcji emisji związków węgla. IVECO, we współpracy z organizacjami zajmującymi się rekultywacją obszarów leśnych, zamierza posadzić międzynarodowy las IVECO w trzech projektach realizowanych w różnych krajach. W Niemczech IVECO posadzi drzewo za każdy NOWY pojazd IVECO S‑WAY zasilany gazem ziemnym oraz używany pojazd IVECO Stralis NP sprzedany w ramach projektu odnowy zasobów leśnych PLANT-MY-TREE® opracowanego z myślą o kompensacji emisji związków węgla. Zaplanowano posadzenie co najmniej 1000 drzew, które przez następne 99 lat zrekompensują emisję ponad 1237 ton CO 2 .

We Włoszech partnerem IVECO jest platforma handlu elektronicznego Treedom, która posadzi 300 drzew — 30 w samych Włoszech i resztę w innych częściach świata. Kilka z tych drzew będzie dedykowanych Ambasadorom IVECO z danego kraju, którzy otrzymają kod pozwalający im wybrać swoje drzewo i miejsce jego posadzenia.

W Polsce marka współpracuje z Ecobal, organizacją zajmującą się ochroną lasu, która posadzi 5000 sadzonek drzew na 5‑hektarowej działce, aby zwiększyć bioróżnorodność terenu i wspomóc kompensację emisji CO 2

– W IVECO uważamy że gaz ziemny odgrywa kluczową rolę na drodze do dekarbonizacji transportu. W przypadku przewozów długodystansowych ta alternatywna technologia napędu jest dojrzałym rozwiązaniem dostępnym już dzisiaj i umożliwiającym zmniejszenie wpływu sektora transportu na środowisko. Ten pozytywny efekt można jeszcze wzmocnić, stosując biometan. Obecnie biometan stanowi 17% gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie w Europie. Odsetek ten będzie prawdopodobnie znacząco rósł w najbliższych latach, w miarę pojawiania się nowych stacji paliw oraz popularyzacji korzyści związanych z tym paliwem. Dzięki takim inicjatywom jak „Ambasador IVECO” chcemy zwiększyć świadomość zalet biometanu dla przewoźników – powiedział Giandomenico Fioretti, dyrektor ds. alternatywnych napędów w IVECO

IVECO od ponad 20 lat jest pionierem technologii gazu ziemnego i prekursorem przechodzenia na to zrównoważone paliwo w transporcie. Jako europejski lider rynku IVECO sprzedało już ponad 45 000 pojazdów zasilanych gazem ziemnym i jako pierwszy zaoferował samochód ciężarowy na gaz ziemny przystosowany specjalnie do międzynarodowych przewozów długodystansowych. IVECO S‑WAY wyróżnia się wyjątkowym zasięgiem do 1600 km w wersji LNG i jest autentycznie ekologicznym i rentowym rozwiązaniem, z najniższym w swojej klasie całkowitym kosztem posiadania.

Sieć dystrybucji gazu ziemnego rozwija się szybko, nadążając za tempem wzrostu sprzedaży pojazdów przystosowanych do spalania tego paliwa. Obecnie, według danych NGVA (Stowarzyszenie na rzecz pojazdów zasilanych gazem ziemnym i biogazem), działa 4021 takich stacji. Sieć ta może również obsługiwać dystrybucję biometanu, a więc do przejścia na biogaz nie jest potrzebna osobna infrastruktura. Obecnie biometan jest dostarczany jako mieszanka lub na zamówienie klienta. Jednak wielkość produkcji biogazu rośnie, a takie zrównoważone paliwo staje się coraz bardziej dostępne.

(MM)

Fot. IVECO