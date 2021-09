Prawo: Czwarty raz naruszył przepisy

Patrol ITD z Leszna, zatrzymał do kontroli pojazd, z którego wysypywał się na jezdnie piach. Ładunku nie zabezpieczono plandeką. Inspektorzy podejrzewali, że wywrotka może był przeciążona. Samochód ważył 42,6 t zamiast dozwolonych 32 t. Niewłaściwy tonaż spowodował przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego na drogę o 7,3 t. Nacisk wynosił bowiem 26,3 t zamiast 19 t.

Była to czwarta kontrola pojazdów należących do tego samego przedsiębiorcy w ciągu trzech miesięcy, która wykazała poważne naruszenia. Za ciężki przewóz piachu wstrzymano do czasu doprowadzenia ciężarówki do właściwego tonażu. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, zagrożone karą pieniężna. Kierowcę ukarano mandatem.