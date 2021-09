Mercedes-Benz Trucks: Testy całkowicie elektrycznego pojazdu komunalnego eEconic

Inżynierowie testowi skupiają się przede wszystkim na sprawdzeniu bezpieczeństwa, osiągów i trwałości pojazdu. eEconic musi również wykazać swoją sprawność w letnich i zimowych testach akumulatorów oraz elektrycznego układu napędowego. Ponadto pojazd poddawany jest jeszcze innym badaniom, takim jak pomiar hałasu, pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i jazdy testowe na złych drogach. Następnym etapem po zakończeniu testów ma być sprawdzenie eEconica w praktycznej eksploatacji u klientów. Rozpoczęcie seryjnej produkcji eEconica w fabryce Mercedes-Benz w Wörth zaplanowano na drugą połowę 2022 r.

Pod względem architektury pojazdu eEconic korzysta z zalet globalnej strategii platformowej; ta niskopodłogowa ciężarówka bazuje konstrukcyjnie na eActrosie do ciężkiego transportu dystrybucyjnego, który pod koniec czerwca świętował swoją światową premierę cyfrową. W rezultacie główne dane techniczne eEconica są w dużej mierze identyczne z danymi technicznymi eActrosa. W przyszłości eEconic, skonfigurowany jako śmieciarka, ma pokonywać zdecydowaną większość typowych tras zbiórki odpadów, obsługiwanych dotąd przez Econica – bez przeładunku, cicho i bez lokalnej emisji dwutlenku węgla.

– Poddajemy eEconica szerokiej gamie testów, a dotychczasowe wyniki potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze w rozwoju naszej konstrukcji – eEconic jest doskonale dostosowany do planowanego zastosowania w operacjach zbiórki odpadów. Idealne warunki ramowe dla tego profilu zastosowania niskopodłogowego pojazdu z akumulatorowym napędem elektrycznym stanowią duża liczba przystanków na trasie, łatwe w planowaniu, jednodniowe trasy o średniej długości 100 km oraz możliwość ładowania akumulatorów pojazdu w bazie klienta – stwierdził Dr Ralf Forcher, szef Mercedes-Benz Special Trucks.

eEconic na bazie eActrosa

eEconic o dopuszczalnej masie całkowitej 27 ton, z napędem w układzie 6×2/ NLA (z osią wleczoną) ma pojawić się na rynku najpierw jako śmieciarka. Podobnie jak w eActrosie, jego technicznym sercem jest jednostka napędowa – oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Seryjny eEconic będzie wyposażony w trzy pakiety akumulatorowe, każdy o pojemności energetycznej ok. 105 kWh. Oba chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Do tego, przy przewidującym stylu jazdy, dochodzi możliwość odzyskiwania energii elektrycznej poprzez rekuperację – to ogromna zaleta, szczególnie wobec konieczności częstego zatrzymywania się podczas zbiórki odpadów. Po całodziennej jeździe akumulatory elektrycznego samochodu ciężarowego można ładować w bazie klienta, z mocą do 160 kW.

Bezpieczny, wydajny, ergonomiczny i przyjazny dla środowiska

eEconic posiada również sprawdzone i cenione przez klientów cechy konwencjonalnego Econica. Przykładowo nisko osadzona panoramiczna szyba kabiny „DirectVision” wraz z niską pozycją siedzącą umożliwia kierowcy bezpośredni kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami ruchu drogowego i zapewnia mu bardzo dobrą widoczność w ruchu drogowym. Kolejną ergonomiczną zaletą jest nisko położone wejście przestronnej kabiny, przeznaczonej nawet dla czterech osób. W eksploatacji miejskiej eEconic zyskuje uznanie nie tylko dzięki swemu napędowi o neutralnej emisji CO 2 , lecz także za sprawą obniżonej emisji hałasu – zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych.

Kompleksowy ekosystem



Aby wspierać klientów na każdym etapie ich drogi do elektromobilności, Mercedes-Benz Trucks uczynił zarówno eEconica, jak i eActrosa, elementem całego ekosystemu, obejmującego również ofertę doradczą i usługową, a także rozwiązania cyfrowe, umożliwiające maksymalne wykorzystanie pojazdu oraz optymalizację kosztów całkowitych. Przykładowo na podstawie istniejących tras przejazdów można określić, na potrzeby danego klienta, realistyczny i przekonujący profil zastosowań elektrycznych ciężarówek. Ponadto, oprócz elektryfikacji bazy operacyjnej, elementem tzw. eConsultingu mogą być według życzenia klienta wszelkie kwestie dotyczące planowania, przygotowania i realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą ładowania oraz przyłączeniem do sieci – Mercedes-Benz Trucks zawarł specjalnie w tym celu strategiczne partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group. Na życzenie Mercedes-Benz Trucks pomaga również w ustaleniu możliwości uzyskania dotacji publicznych na infrastrukturę i pojazdy.