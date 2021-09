Prawo: Zaczęło się od nieprzykrytego plandeką piachu…

Funkcjonariusze ITD patrolujący ulice na warszawskim Wilanowie, zauważyli wywrotkę przewożącą piach. Zatrzymali ciężarówkę do kontroli, ponieważ kierowca nie zabezpieczył przewożonego ładunku plandeką.

Po kontroli tachografu i czasu pracy kierowcy inspektorzy mieli uzasadnione podejrzenia, że instalacja urządzenia rejestrującego aktywności może być przerobiona w celu fałszowania zapisów. Inspektorzy skierowali wywrotkę do najbliższego serwisu tachografów. Szczegółowa kontrola potwierdziła niedozwoloną ingerencję w instalację tachografu. Znaleziono ukryty drugi czujnik ruchu, który umożliwiał kierowcy rejestrowanie rzekomego odpoczynku w trakcie jazdy. Szofer mógł uruchamiać wyłącznik tachografu za pomocą pilota. Służący do tego pilot leżał przykryty innymi rzeczami koło fotela kierowcy.

Kierowca nie przyznał się do manipulowania czasem pracy. Twierdził, że nie wie skąd się wziął i do czego służy znaleziony pilot. Okoliczności będą wyjaśniane w trakcie postępowania administracyjnego, które toczy się wobec przewoźnika. Za niedozwoloną ingerencję w instalację tachografu cyfrowego przedsiębiorcy i osobie zarządzającej transportem w firmie grożą kary pieniężne. Przewoźnik musiał również pokryć koszt prac wykonanych w serwisie. Wywrotka mogła wyjechać na drogę dopiero po doprowadzeniu tachografu do stanu zgodnego z prawem.