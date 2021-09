MAN: Nowy system cyfrowych lusterek MAN Optivie

Pojazdy MAN nowej generacji brały udział w trasie MAN TruckLife Tour prowadzącej przez sześć państw europejskich. Zaproszeni kierowcy testowali swoją sprawność w posługiwaniu się nowym systemem cyfrowych lusterek – MAN OptiView.

MAN OptiView zapewnia widoczność w martwych polach po stronie kierowcy i pasażera oraz ogólnie poprawia komfort obserwacji w trudnych sytuacjach na drodze. W połączeniu z radarowym systemem wspomagania przy skręcaniu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo podczas skręcania. Prezentacje pojazdów w ramach MAN TruckLife Tour odbywały się na dużych parkingach przy autostradach na europejskich szlakach transportowych.

Innowacje technologiczne w pojazdach ciężarowych odgrywają ważną rolę dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców ciężarówek i innych uczestników ruchu drogowego. MAN chce zwrócić na to uwagę, organizując TruckLife Tour. Przy tej okazji prezentuje inteligentne systemy wspomagania, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy, zwłaszcza nowy system zastępujący lusterka MAN OptiView. Roadshow rozpoczął się 3 sierpnia 2021 pod Monachium przez Włochy, Polskę, Belgię, Hiszpanię i Francję. Przedsięwzięcie koncentrowało się na aspektach bezpieczeństwa drogowego idealnie pasuje do letnich wakacji, podczas których wiele osób odbywa podróże, przemieszczając się po autostradach obok pojazdów ciężarowych.

Główną atrakcją TruckLife Tour była możliwość jazd próbnych nowym pojazdem MAN TGX wyposażonym w najnowsze systemy wspomagania: MAN OptiView, MAN CruiseAssist (asystent podczas jazdy na długich trasach) i LCCPA (asystent zapobiegania kolizjom przy zmianie pasa ruchu). Podczas jazdy zręcznościowej przy wykorzystaniu systemu MAN OptiView zadanie kierowcy polega na bezpiecznym i bezbłędnym manewrowaniu do tyłu slalomem. Eksperci MAN omawiali funkcje i specyfikę pojazdów nowej generacji TGX. Niektórzy kierowcy mieli możliwość przenocować w dużej, przestrzennej kabinie MAN TGX, aby przekonać się o wyjątkowym komforcie podczas odpoczynku po pracy. Wyspany i zrelaksowany kierowca także ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

MAN OptiView w istotny sposób przyczynia się do zapobiegania wypadkom. Cyfrowy system lusterek zdecydowanie zmniejsza ryzyko niezauważenia przez kierowcę pojazdu ciężarowego innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki zakresowi widoczności tego systemu nie istnieją już martwe pola po stronie kierowcy i pasażera, co zapewnia ochronę rowerzystom w mieście czy pieszym w strefie serwisowej przy drodze. System będzie można zamawiać od października 2021 jako opcjonalne wyposażenie pojazdów MAN nowej generacji. System zastępuje tradycyjne lusterka zewnętrzne i współpracuje z kamerami zainstalowanymi po bokach i z przodu pojazdu, opcjonalnie uzupełnionymi o kamerę jazdy wstecz. Wszystkie kamery pokazują sytuację na drodze i wokół pojazdu na dwóch dużych wyświetlaczach wysokiej rozdzielczości zlokalizowanych przy słupkach A i dodatkowo także na ekranie systemu medialnego. Kierowcy mogą wybierać dogodną opcję widoku. Koncepcja obrazowania sytuacji na drodze obejmuje także system wspomagania przy skręcaniu. Oba te systemy wykorzystują radar i idealnie łączą funkcję identyfikacji zagrożeń i ostrzegania podczas skręcania z wizualizacją stref z obu stron i z przodu pojazdu, co pozwala na wyeliminowanie martwego pola. W ten sposób system MAN OptiView zdecydowanie przyczynia się, we współpracy z innymi systemami wspomagającymi kierowcę, do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Dodatkowo system ten zapewnia kierowcom ciężarówek większe bezpieczeństwo podczas przerw w pracy i noclegów na postojach. Dzięki systemowi kamer dostarczającemu pełen obraz sytuacji wokół pojazdu w przypadku podejrzanych odgłosów na zewnątrz kierowcy mogą się zorientować w sytuacji bez konieczności opuszczania pojazdu lub rozchylania zasłon. W ten sposób są bezpieczniejsi i mogą ewentualnie powiadomić policję.

W ramach TruckLife Tour czas postoju na parkingu autostradzie to czas w którym dzięki MAN wspólnie można zapoznać się z nowymi technologiami zwiększającymi bezpieczeństwo na drogach.

W Polsce pokaz odbył się w dniach 09-10.08, w Porcie 2000 w Mostkach przy trasie nr 92 w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. W imprezie udział wzięło ponad 100 kierowców. Pokaz umiejętności szoferskich dał podczas spotkania Bartosz Ostałowski, niepełnosprawny kierowca posiadający międzynarodową licencję wyścigową FIA. Od dnia, w którym stracił obie ręce w wypadku komunikacyjnym, rękami dla Bartosza Ostałowskiego stały się jego nogi. To nimi tworzy też cudowne obrazy, bo oprócz tego, że jest kierowcą sportowym, to jest też artystą i inżynierem. W Porcie 2000 poprowadził 40 tonowy zestaw MAN TGX z naczepą i udowodnił, że kabina nowego MAN TGX MY2022 to idealne miejsce pracy dla każdego.

(MM)

Fot. MAN