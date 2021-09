Prawo: Kierowca z Białorusi tranzytem przez Polskę bez odpoczynku

Patrol inspektorów z Konina zatrzymał do kontroli na autostradzie A2 pojazd członowy należący do przewoźnika z Białorusi. Kierowca, obywatel Białorusi, wykonywał międzynarodowy transport drogowy z Belgii do Rosji, przewożąc ładunek towarów przemysłowych w ilości około dwóch ton.

Chociaż z ładunkiem wszystko było w porządku, to z czasem pracy kierowcy już nie. Analiza danych pobranych z karty oraz tachografu cyfrowego wykazała liczne naruszenia, w tym skrócenie odpoczynku tygodniowego o ponad dwadzieścia godzin i skrócenie odpoczynku dziennego o prawie dwie godziny.

Kierowca otrzymał mandat w wysokości 2000 zł, a przewoźnik nie opłacił kaucji i pojazd został skierowany przez inspektorów na parking strzeżony.