SCANIA: Maszoński Logistic kupuje 50 ciągników Scania LNG

Pozostałe pojazdy zostaną wydane do końca lipca 2021 roku i będą wykorzystywane do transportu towarów na trasie Polska – Niemcy. Zabudowę pojazdu wykonała firma Wesob. Przestrzeń ładunkowa pojazdu to 120 m3.

– Pojazdy Scania napędzane gazem to zrównoważone rozwiązanie transportowe o doskonałej wydajności. Nasze pojazdy są zasilane metanem, oznacza to, że zarówno biogaz, jaki i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z jednego paliwa na drugie jest bardzo proste. Przede wszystkim jednak wykorzystanie pojazdów Scania LNG pozwala na redukcję zanieczyszczeń pochodnych procesu spalania ropy tj. dwutlenku azotu oraz cząstek stałych w emitowanych spalinach. Zatem z punktu widzenia codziennej pracy, właściciel floty LNG zyskuje pojazdy z niezwykle mocnymi i wydajnymi silnikami, które mają również mniejszy wpływ na środowisko pod względem emisji i hałasu. Gaz ziemny to paliwo przejściowe, które zbliża nas do transportu zeroemisyjnego oraz zeroemisyjnej gospodarki energetycznej – komentuje Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, Scania Polska S.A.

– Rozbudowanie naszej floty o 50 pojazdów Scania napędzanych LNG to strategiczny krok, dzięki któremu nieustannie się rozwijamy. Stale zwiększamy nasze inwestycje w zrównoważony rozwój, również w czasach pandemii. Wybraliśmy rozwiązanie, które jest zarówno przyjazne dla środowiska, jak i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Zawsze jesteśmy gotowi podejmować wyzwania – zwłaszcza takie, które mogą mieć wpływ na zrównoważony rozwój – komentuje Robert Świergiel, dyrektor operacyjny, Maszoński logistic.

Pojazdy ciężarowe zasilane gazem ziemnym cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich film transportowych, również ze względu na rozbudowę sieci tankowania gazu ziemnego w Europie. Jak wynika z danych NGVA Europe (ang. European Natural and Bio Gas Vehicles Association – Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz pojazdów zasilanych gazem ziemnym i biogazem) na terenie Unii Europejskiej działa obecnie 405 stacji tankowania pojazdów z napędem LNG oraz 4005 stacji tankowania CNG.

W ofercie Scania znajduje się szeroka gama pojazdów napędzanych gazem i obejmuje rozwiązania zarówno do transportu w mieście i regionalnego, jak i długodystansowego. Silniki gazowe Scania swymi osiągami i momentem obrotowym dorównują silnikowi wysokoprężnemu i są dostępne w następujących mocach: 280 KM, 340 KM i 410 KM. Wykorzystywany w zamówionych przez firmę pojazdach 6-cylindrowy silnik gazowy Scania Euro 6 jest mniejszy i lżejszy, dzięki temu pojazd zyskuje dodatkową przestrzeń i ładowność.