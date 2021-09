SOLARIS: Pierwsze elektryczne autobusy w Danii

Położone na Półwyspie Jutlandzkim miasto Aarhus jest drugim pod względem wielkości miastem w Danii i pierwszym, w którym jeździć będą elektryczne Solarisy. Przewoźnik AarBus zamówił od firmy Solaris 6 dwunastometrowych Urbino 12 electric oraz 23 przegubowe Urbino 18 electric.

– Z radością przyjęliśmy informację, że Dania dołączy wkrótce do grona państw, na drogach których spotkać można bezemisyjne Solarisy. Jestem zaszczycony, że pierwsze elektryczne autobusy naszej marki trafią do miasta Aarhus, z którym współpracujemy już od lat. Pojazdy zapewnią pasażerom większy komfort podróży, a także przyczynią się do czystszego powietrza i obniżenia poziomu hałasu w całym mieście. Wspaniale jest obserwować dynamiczny rozwój sieci transportu elektrycznego w Europie i jednocześnie być częścią tej zielonej rewolucji – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i After Sales .

Zamówione Urbino electric będą wyposażone w baterie Solaris High Energy. W przegubowych pojazdach zostaną zamontowane baterie o łącznej pojemności 440 kWh, z kolei w krótszych autobusach energia będzie magazynowana w bateriach o łącznej pojemności ponad 260 kWh. W obu modelach Urbino ładowanie będzie mogło odbywać się zarówno w szybki sposób, za pomocą pantografu odwróconego, jak i poprzez klasyczny plug-in. Płynną jazdę w modelach dwunastometrowych zapewni silnik centralny, natomiast w autobusach przegubowych – oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi.

Za odpowiedni komfort podróżnych będą odpowiadać wysokie i wygodne siedzenia, dostosowane do przewozów podmiejskich, zamontowane we wszystkich zamówionych pojazdach. Na pokład Urbino 12 electric będzie można zabrać jednorazowo 35 osób na miejscach siedzących. Z kolei w Urbino 18 electric pasażerowie będą mieli do dyspozycji 55 miejsc.

Pierwsze autobusy Solarisa zawitały w Aarhus w 2006 roku. Do tej pory Solaris dostarczył do tego duńskiego miasta prawie 200 autobusów, z czego ok. 140 jest nadal w użyciu. Jednym z nowo zamówionych autobusów elektrycznych będzie dwusetny autobus Solarisa, dostarczony do Aarhus. W ostatnich miesiącach coraz więcej klientów z europejskich miast decyduje się na zakup pojazdów, poprawiających komfort życia w mieście. Solaris jest europejskim liderem transformacji transportu publicznego. Do swoich klientów dostarczył już ponad 1000 autobusów elektrycznych.