IVECO Daily Van Life Adventure przygoda na pokładzie Daily 4×4

IVECO Daily Van Life Adventure to projekt, który będzie częścią pełnej przygód drogi Núrii Gomy i Lleonart, hiszpańskiej zawodowej kiteboarderki. Wyruszy ona w siedmiomiesięczną podróż dookoła Europy całkowicie dostosowanym do swoich potrzeb Daily 4×4 w wersji furgon.

W sierpniu Daily zabrał Núrię i jej rodzinę do najpiękniejszych miejsc, gdzie będzie mogła nie tylko zwiedzać, ale również uprawiać kitesurfing — sport wodny, który powstał w 1999 r. jako odmiana surfingu. Pojazd został oficjalnie przekazany u dealera IVECO Zona Franca w Barcelonie w obecności dyrektora generalnego, Jordiego Sardiny.

Przygoda Núrii podzielona jest na dwa etapy: pierwsza część podróży będzie trwała pięć miesięcy, od sierpnia do grudnia 2021 roku, natomiast jej pozostałe dwa miesiące zaplanowano na wiosnę 2022 roku. Trasa podróży składa się z różnych etapów: rozpoczyna się w Barcelonie i prowadzi przez Europę, Islandię oraz Maroko. Z każdym etapem wiążą się inne wyzwania, jednak dzięki solidności i wszechstronności Daily Núria i jej rodzina będą podróżować bezpiecznie i komfortowo.

Daily, najbardziej uniwersalny pojazd w swojej klasie, jest jedynym samochodem z nadwoziem typu furgon o ładowności od 3,5 do 7,0 ton oraz obszernej przestrzeni ładunkowej wynoszącej od 7,3 m3 do 19,6 m3. Szeroka gama silników, o maksymalnej mocy od 116 KM do 210 KM, daje możliwość wyboru poziomów osiągów odpowiadających wszelkim wymaganiom.

Daily 4×4 w wersji furgon jest napędzany przez 3,0-litrowy silnik Euro 6 rozwijający moc 180 KM. Takie pojazdy z łatwością poradzą sobie z każdą misją. Co więcej, Daily 4×4 może być wyposażony w przekładnię manualną z 12 biegami do jazdy do przodu i 2 biegami wstecznymi lub w przekładnię automatyczną Hi-Matic z 16 biegami do jazdy do przodu i 2 biegami wstecznymi. Daily 4×4 posiada zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak hamulce tarczowe z systemem zapobiegania blokowaniu się kół w trakcie hamowania (ABS) i elektronicznym programem stabilizacji toru jazdy (ESP). Gama Daily 4×4 oferuje linię pojazdów w wersji furgon o całkowitej masie 5,5 tony i 7,0 ton oraz ładowności do 4300 kg. Wersja ta posiada dużą przestrzeń ładunkową od 9 do 18 m3 w przypadku modelu terenowego z pojedynczymi kołami oraz od 16 do 18 m3 w przypadku modelu z podwójnymi kołami do jazdy na wszystkich rodzajach dróg.

Daily jest nie tylko partnerem biznesowym przyczyniającym się do zwiększenia rentowności i wydajności klienta, ale także idealnym pojazdem na wakacje pełne przygód — niezawodnym towarzyszem podróży nieustannie poprawiającym jakość życia kierowcy i niezmiennie ukierunkowanym na ochronę środowiska.

Dzięki swoim zaletom, takim jak nieograniczona wszechstronność, ekstremalna wytrzymałość i maksymalny komfort jazdy, Daily wyróżnia się także niezwykle wytrzymałym zawieszeniem, doskonale przystosowanym do każdego rodzaju zadań transportowych.

Przygodę Núrii można śledzić na kanałach społecznościowych IVECO.

(MM)

Fot. IVECO