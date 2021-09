Prawo: Albańska ciężarówka z trzyosobową załogą

W skontrolowanej przez lubelskich inspektorów ITD, ciężarówce z Albanii, do tachografu wkładana była tylko jedna karta kierowcy. Przez kilka godzin pojazd prowadziły trzy osoby.

W Lublinie inspektorzy z miejscowej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili wspólne działania z Krajową Administracją Skarbową. Wśród kontrolowanych był zespół pojazdów należący do albańskiego przewoźnika.

W ciężarówce znajdowało się 24 tony stali, którą kierowcy przywieźli z Albanii. Analiza danych z tachografu oraz kart kierowców wykazała, że wykonując przewóz drogowy w załodze dwuosobowej wielokrotnie naruszyli przepisy czasu pracy.

Wydłużali jazdę dzienną, skracali odpoczynki, a podczas prowadzenia pojazdu logowali do tachografu tylko jedną kartę kierowcy. Drugi kierowca w tym czasie nie rejestrował żadnej aktywności.

Co zaskoczyło inspektorów to fakt, że przez kilka godzin ciężarówka prowadzona była w załodze trzyosobowej, pomimo że zarejestrowana była tylko na dwie osoby. Kierowcy okazali także do kontroli niewypełniony druk zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Traktowane jest to jako transport bez zezwolenia.

Na kierowców nałożono kilkutysięczne mandaty karne, wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.

(opr. MM)

Fot. GITD