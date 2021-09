WIELTON: 150 szytych na miarę naczep do przewozu stali dla firmy Regesta

Regesta podpisała umowę na dostarczenie naczep dostosowanych przewozu stali w kręgach. Jeszcze w 2021 roku flotę jej naczep uzupełni 150 lekkich naczep Coil Master Strong Light marki Wielton.

Nowa naczepa rynna Coil Master Strong Light to pojazd specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany przez Wielton na zamówienie firmy Regesta. Specjalistyczny produkt jest przeznaczony głównie do transportu stali w kręgach. Jednak chcąc nadać naczepie uniwersalny charakter, umożliwiający opłacalny transport także innych towarów, zredukowano jej masę o prawie 500 kg, zachowując przy tym wymaganą przez klienta długość muldy powyżej 9 metrów. Model wciąż posiada silną i wytrzymałą konstrukcję, ale jednocześnie jest sporo lżejszy od standardowej naczepy kurtynowej typu rynna.

– Firma Regesta, z którą z sukcesami współpracujemy od ponad 20 lat, zgłosiła się do nas z konkretnym zadaniem. Nasz partner w biznesie poszukiwał uniwersalnej naczepy, która będzie dedykowana do transportu kręgów stali, ale jednocześnie jej niska masa będzie umożliwiała opłacalny transport także innych towarów. Nie boimy się w Wieltonie wyzwań i chętnie podejmujemy się realizacji niestandardowych rozwiązań w pełni dopasowanych do wymagań naszych klientów. Tak było i tym razem. Naszą odpowiedź na potrzeby Regesty stanowi nowy Coil Master Strong Light, czyli naczepa specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana przez Wielton. To unikalny produkt, który po drobnych modyfikacjach trafi także to produkcji seryjnej – opisuje Piotr Agata, Senior Product Manager Wielton S.A.

Regesta S.A. od 26 lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Specjalizuje się w transporcie stali w kręgach, a sporą część jej klientów stanowią firmy produkcyjne i handlowe z branży stalowej i motoryzacyjnej. Wysoka jakość świadczonych przez firmę usług znalazły uznanie także wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem drzewnym, budowlanym oraz papierniczym. Stawiając na zadowolenie i pełną satysfakcję klientów, wybiera tylko sprawdzonych producentów samochodów ciężarowych i naczep. Z tego powodu od ponad 20 lat współpracuje na partnerskich zasadach z firmą Wielton. W tym czasie jej tabor wzbogaciło przeszło 1100 pojazdów wyprodukowanych w Wieluniu, głównie naczepy kurtynowe typu coil-mulda. Tym razem firma Regesta złożyła zamówienie na uniwersalne pojazdy, które z jednej strony będą wspierały jej podstawową działalność, czyli sprawny i bezpieczny transport kręgów stali, ale z drugiej strony pozwolą także na rentowny przewóz innego typu towarów.

– Cieszymy się, że współpracujemy z takim partnerem jak Wielton, na którym możemy niezmiennie, od ponad 20 lat, polegać. Doceniamy, że wieluński producent jest otwarty na poszukiwanie spersonalizowanych rozwiązań, które odpowiadają naszym wymaganiom i wspierają nas w poprawie konkurencyjności na rynku. To partner, który rozumie nasze potrzeby i dostarcza wysokiej jakości produkty, ułatwiające wykonywanie naszej pracy. W ostatnim czasie nasza flota została uzupełniona o nowe pojazdy Coil Master Strong Light, które zostały dla nas zaprojektowane i stanowią doskonały przykład udanej współpracy z firmą Wielton – mówi Rafał Kwiecień, prezes zarządu Regesta S.A.

Do końca 2021 roku Regesta odbierze 150 sztuk w pełni spersonalizowanych naczep kurtynowych Coil Master Strong Light. Zwykle produkty typu coil-mulda są wykorzystywane głównie do transportu stali w kręgach. Przewóz innych towarów jest możliwy po zaślepieniu coil-muldy właściwym podestem, ale jest często nieopłacalny. Rynna pojazdu waży ok. 500 kg, a to znacząco zmniejsza uniwersalność produktu w stosunku do standardowej naczepy kurtynowej. Produkt stworzony przez firmę Wielton stanowi rozwiązanie tego problemu. Niższa masa Coil Master Strong Light zwiększa różnorodność wykorzystania naczepy, a transport za jej pomocą innych, np. spaletyzowanych, towarów stał się bardziej opłacalny. Redukcję masy w nowym Coil Master Strong Light uzyskano dzięki pozbyciu się lub zamianie części wyposażenia stalowego na aluminiowe np. zderzaka, zbiorników powietrza, czy odbojów bocznych. Głównie jednak za obniżenie masy naczepy odpowiadają właściwe zmiany konstrukcyjne i materiałowe np. zastosowano perforowaną konstrukcję ramy oraz wykorzystano stal o podwyższonej wytrzymałości, dzięki czemu zmniejszono grubość poszczególnych elementów. W ten sposób została wykonana m.in. wykładka rynny. Dodatkowo wyeliminowano belki poprzeczne spinające słupy zabezpieczenia ładunku.

– Niezwykle cenimy współpracę z długoletnimi partnerami, takimi jak Regesta. Z tego powodu z zaangażowaniem odpowiadamy na ich potrzeby, dostarczając najlepsze rozwiązania transportowe. Taka kooperacja pozwala nam na opracowywanie nowych, niestandardowych produktów i testowanie ich w warunkach pracy, do jakich zostały przygotowane. Jednocześnie cieszymy się, że dzięki naszym rozwiązaniom Regesta może skutecznie wychodzić naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom rynku i przewozić różnego typu towary. Naszym celem jest wsparcie działalności klientów poprzez dostarczanie produktów jak najlepiej dopasowanych do ich biznesu – podsumowuje Lucjan Krzyk, Manager ds. flot Wielton S.A.

Nowe naczepy Coil Master Strong Light, których prototyp Wielton nazwał roboczo “Rynna Regesta”, pozwalają także na bardziej ekonomiczną oraz ekologiczną jazdę. Jednocześnie cechują się dużą elastycznością pod względem rodzaju przewożonego ładunku. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obniżenie masy całkowitej zestawu, a przez to zmniejszenie spalania paliwa. Drugi to wykorzystanie zredukowanej masy naczepy na dodatkową ładowność i tym samym ograniczenie liczby przejazdów. Niższa masa to również oszczędność paliwa, opon a także elementów układu hamulcowego.

(MM)

Fot. Wielton