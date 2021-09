Daimler Truck: Już 250 elektrycznych Fuso eCanterów trafiło do klientów

W drugim kwartale 2021 r. firma Daimler Truck kontynuuje proces transformacji w kierunku neutralności emisji CO 2 w transporcie, realizując kolejne dostawy w pełni elektrycznego lekkiego samochodu ciężarowego FUSO eCanter. Od chwili rozpoczęcia w 2017 r małoseryjnej produkcji FUSO eCanterów, do klientów w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii trafiło już ponad 250 tych pojazdów. Sukcesywnie realizowane są następne dostawy.

FUSO eCanter to pierwsza w pełni elektryczna lekka ciężarówka Daimler Truck, produkowana w małej serii. Jako pojazd o masie 7,49 t, zasięgu ponad 100 km, prędkości maksymalnej ok. 80 km/h i mocy 129 kW, FUSO eCanter ma wszystko, czego potrzeba do ekologicznej i ekonomicznej eksploatacji w ośrodkach miejskich. Również zwrotność czyni eCantera idealnym pojazdem do „zielonego”, śródmiejskiego transportu dystrybucyjnego.

Po premierze rynkowej FUSO eCantera na początku bieżącego roku w czerwcu włączyła go do swojej floty kolejna szwajcarska firma logistyczna, Rhyner Logistik. Przedsiębiorstwo eksploatuje tę lekką elektryczną ciężarówkę w śródmieściu Zurychu.

– Do dystrybucji towarów potrzebujemy pojazdów, które szybko i niezawodnie dotrą do celu także w utrudnionych warunkach miejskich – tłumaczy Stefan Greub, prezes i dyrektor zarządzający Rhyner Logistik. – eCanter wjedzie nawet na parking podziemny, a jego elektryczny napęd daje wymierne korzyści w spowolnionym ruchu miejskim.

Nabywając FUSO eCantera, firma Rhyner Logistik chce przyspieszyć elektryfikację swojej floty.

Również brytyjska firma Warburtons stawia na elektromobilność i lokalnie bezemisyjnego FUSO eCantera. eCanter wykorzystywany przez tę największą brytyjską sieć piekarni rozpoczyna swą pracę już wczesnym rankiem. Każdego dnia o 4 rano wyrusza z piekarni Warburtons w Bolton, aby dostarczyć świeże pieczywo do około 25 różnych klientów, głównie w centrum Manchesteru.

– Nasze pierwsze doświadczenia z eCanterem są zdecydowanie pozytywne – potwierdza Steve Gray, zarządzający transportem krajowym w firmie Warburtons, i dodaje: – Jego zasięg spełnia z nawiązką nasze potrzeby, a sam pojazd został dobrze przyjęty przez naszych kierowców. Jest mniejszy od klasycznych pojazdów 7,5-tonowych; jego niewielkie gabaryty w połączeniu z doskonałą średnicą zawracania stanowią ogromną zaletę w eksploatacji śródmiejskiej.

Swej wszechstronności FUSO eCanter dowodzi teraz także w Holandii, gdzie służy nawet jako elektryczna ciężarówka do przewozu piwa. W lipcu uznany na świecie browar Heineken otrzymał specjalnie zmodyfikowaną wersję eCantera z zamontowanym z tyłu zbiornikiem, mieszczącym nawet trzy tysiące litrów piwa. Browar wykorzystuje ten pojazd do zaopatrywania lokali gastronomicznych w centrum Amsterdamu.

W drugim kwartale kolejne eCantery odebrała firma DB Schenker – klient eksploatujący w swej flocie największą liczbę elektrycznych pojazdów FUSO. W ten sposób zakończyła się realizacja złożonego w październiku ubiegłego roku dużego zamówienia na 36 pojazdów przeznaczonych dla 11 europejskich krajów. Przykładowo we Włoszech mediolańska flota DB Schenker wzbogaciła się o dwa takie samochody ciężarowe. W ten sposób rozpoczęła się eksploatacja FUSO eCantera na kolejnym kluczowym rynku w Europie.

Kolejne elektryzujące osiągnięcia w Japonii i Nowej Zelandii

Sukces eCantera nie słabnie również na jego rodzimym rynku, w Japonii, gdzie między innymi w lipcu dostarczono dwa egzemplarze FUSO eCantera do firmy Shikoku Meitetsu Transportation. Lekkie ciężarówki obsługują tam transport drobnicy w mieście Matsuyama. Zapisują się one na kartach historii elektromobilności jako pierwsze elektryczne ciężarówki w regionie Shikoku.

Przełomowym osiągnięciem lipca jest także wprowadzenie eCantera na rynek nowozelandzki. Na początku bieżącego roku firma FUSO w Nowej Zelandii otrzymała od tamtejszego Ministerstwa Energii i Zasobów dofinansowanie na testy eksploatacyjne eCantera. Od tego czasu pięć ciężarówek eCanter bierze udział w przedłużonej fazie testowej w rejonie Auckland. Firma Genesis Energy Limited, wiodący dostawca energii elektrycznej w Nowej Zelandii, od lipca używa pierwszego w tym kraju eCantera do obsługi klientów i dostaw w ramach swojej floty, składającej się z około 110 ciężarówek.

Oznacza to, że FUSO eCanter jest obecnie użytkowany na co dzień przez klientów w 16 krajach świata – w Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii, USA, Japonii i Nowej Zelandii.