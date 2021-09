DROGI: Via Carpatia nabiera rozmachu

Podpisane umowy finalizują kolejne dwa z dziesięciu przetargów ogłoszonych w 2020 roku na budowę drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. Odcinki, które wchodzą do realizacji w systemie Projektuj i buduj mają odpowiednio 9 km (Haćki – Bielsk Podlaski) oraz 15,9 km (Boćki – Malewice). W sumie w woj. podlaskim jest już w realizacji 81 km szlaku Via Carpatia (na osi północ – południe).

– Po podpisaniu dzisiejszych umów do fazy realizacji przeszło 37 zadań o łącznej długości blisko 470 km i wartości ponad 14 mld złotych – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – To kolejny krok do zrealizowania szlaku Via Carpatia na terenie Polski. W sumie mamy już osiem umów na realizację S19 w woj. podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na 10 odcinków tej drogi w tym województwie.

Na podpisanie umów czekają jeszcze dwa podlaskie odcinki Via Carpatii: Bielsk Podlaski – Boćki (czekamy na wyjaśnienia do złożonej oferty) oraz Malewice – Chlebczyn (trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

Poza szlakiem Via Carpatia powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.