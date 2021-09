RENAULT: Nowy Trafic SpaceNomad – kamper przeznaczony na rynek europejski

Zaprezentowany na salonie karawaningu CARAVAN SALON w Düsseldorfie Nowy Trafic SpaceNomad pojawi się w katalogu modeli Renault na początku 2022 roku. Po Szwajcarii samochód trafi na rynki pięciu innych krajów europejskich.

Kampery, które już od pewnego czasu zyskują mocno na popularności, w czasach post-lockdownu stają się czymś wręcz nieodzownym. Elastyczność tego środka transportu ułatwia podróżowanie nawet przy obecnych ograniczeniach sanitarnych i oferuje użytkownikom całkowitą swobodę. Po udanym debiucie na rynku szwajcarskim w 2020 roku marka Renault zdecydowała się rozszerzyć sprzedaż SpaceNomad w Europie na kolejne kraje: Niemcy, Austrię, Belgię, Danię i Francję. Kamper, wyposażony przez firmę Pilote i produkowany na bazie Nowego Trafica w zakładzie w Sandouville (Francja), trafi do sprzedaży w sieci Renault na początku 2022 roku. Będzie dostępny w dwóch długościach, w wersji 4- lub 5-miejscowej, z bogatą gamą silników o mocy od 110 do 170 KM, współpracujących z mechanicznymi lub automatycznymi (w przypadku silników o mocy 150 i 170 KM) skrzyniami biegów. Nowy Trafic SpaceNomad dostosowany jest do różnych sposobów użytkowania i potrzeb klientów poszukujących swobody i beztroskiego podróżowania.

W pełni wyposażona kuchnia na zimę i lato, przystosowana na każdą nieprzewidzianą sytuację:

Duża, dwupalnikowa kuchenka z zapłonem piezoelektrycznym połączona ze zlewem z wbudowaną baterią zlewozmywakową

Lodówka o pojemności 49 l

Niezależny stolik do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz (z możliwością przechowywania w bagażniku).

Dwie strefy sypialne z nawet czterema miejscami do spania:

Łóżko w podnoszonym dachu (120 x 200 cm)

Tylna kanapa, którą można przekształcić w łóżko (130 x 185 cm).

Zewnętrzny prysznic, by móc się w każdej chwili odświeżyć.



Nowy Trafic SpaceNomad może posiadać do pięciu miejsc siedzących. Dwa przednie niezależne fotele można obrócić do wewnątrz, tworząc w ten sposób przestronną i przyjazną dla użytkowników przestrzeń mieszkalną. Tylna część kabiny jest dostępna w dwóch konfiguracjach: z tylną, nieruchomą, dwumiejscową kanapą lub z trzymiejscową kanapą przesuwną. W dzień i w nocy chroni swoich użytkowników przed niepogodą dzięki markizie (220 cm x 235 cm) i oświetleniu w 100% wykonanemu w technologii LED (12 punktów świetlnych). Niestraszne są jej skrajne warunki pogodowe, ponieważ jest skutecznie izolowana, oświetlona i ogrzewana (2 000 W) oraz wyposażona w żaluzje przeciwsłoneczne. Kamper wyróżnia się bardziej wyrazistym designem nadwozia. Poziomo umieszczona pokrywa silnika i pionowa osłona chłodnicy tworzą wrażenie większej mocy. Ma również reflektory full LED i unowocześniony układ świateł C-shape. We wnętrzu, w przedniej części kabiny, uwagę zwraca unowocześniona deska rozdzielcza, w której mieszczą się schowki nawet do 81,8 l pojemności, co plasuje samochód w czołówce tego segmentu. Bogatszy jest też design: chromowane wstawki ozdobne, obręcze kół z diamentowym połyskiem, metalizowane lakiery (w tym unikatowy kolor Czerwony Carmin). Dla zapewnienia kierowcy większego spokoju ducha podczas jazdy samochód zyskał szereg nowych systemów wspomagania prowadzenia, takich jak aktywny system wspomagania nagłego hamowania, system kontroli pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy i system monitorowania martwego pola. SpaceNomad dysponuje szeregiem systemów pokładowych, takich jak 8-calowy ekran dotykowy czy ładowarka indukcyjna do smartfonów. Jest także wyposażony w najnowszy system multimedialny Renault EASY LINK z wbudowaną nawigacją i umożliwia podłączenie smartfona za pomocą Apple CarPlay i Android Auto.

Fot. Renault Trucks