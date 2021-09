SCANIA: Wybrano „Pomorską Miss Scania 2021”

Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 70 wyjątkowych pojazdów Scania, które rywalizowały o nagrody w czterech kategoriach. W tym roku, doceniając wysoki poziom rywalizacji, przyznano również nagrodę specjalną.

Nagroda główna i tytuł „Pomorskiej Miss Scania” zostały przyznane na podstawie głosów jury, w którego skład weszli redaktorzy magazynów branżowych: „Truck&Van” oraz „Transport Technika Motoryzacyjna”, a także przedstawiciele Scania. Jury oceniało m.in. takie elementy jak: wygląd zewnętrzny i wnętrze pojazdu oraz jego wykończenie i wyposażenie. Zwycięska Scania 590S to jeden z trzech pojazdów zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu przez właściciela firmy Transport Popławski.

Oprócz nagrody głównej, przyznano również tytuł „Miss Publiczności”, o czym zdecydowali fani pojazdów ciężarowych obecni podczas wydarzenia. Najwięcej głosów oddano na pojazd Scania R520 należący do firmy P.U.T Ol-trans Olgierd Hewelt. Trofeum „Weterana Szos” przyznano czarno-złotej Scania 143M z silnikiem V8 o mocy 500 KM z 1992 roku należącej do firmy Ampliz. Z kolei „Nagroda Dyrektora Oddziału” trafiła na ręce przedstawicieli Repiński Transport za Scania R500 Convoy nawiązującej do kultowego filmu „Konwój”. „Nagrodą specjalną” wyróżniono pojazd Scania R500 z 2013 r. z floty firmy Baca.

Podczas tegorocznej imprezy odwiedzający mogli odwiedzić stoiska 26 wystawców oraz partnerów konkursu. Nie zabrakło też gier oraz atrakcji dla najmłodszych. W sumie udział w wydarzeniu wzięło ok. 2000 odwiedzających.

– To wspaniałe uczucie móc wrócić do spotkań na żywo, zwłaszcza tych z klientami, kierowcami i pasjonatami pojazdów ciężarowych. Scania posiada najbardziej oddanych, wyjątkowych fanów, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie i różnorodności zgłaszanych do konkursu pojazdów oraz w liczbie odwiedzających nas gości. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tegorocznej „Pomorskiej Miss Scania” do zobaczenia za rok! – komentuje Sławomir Hofman, pomysłodawca i twórca konkursu „Pomorska Miss Scania”.