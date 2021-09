Poczta Polska zakupiła IVECO Eurocargo

IVECO Poland dostarczył 43 samochody ciężarowe IVECO Eurocargo z zabudowami kontenerowymi i windami załadunkowymi, które trafiły do eksploatacji w dziesięciu głównych oddziałach Poczty Polskiej.

Zamówienie na pojazdy złożyła firma PKO Leasing S.A., której oferta została uznana za najkorzystniejszą w toku przetargu ogłoszonego przez Pocztę Polską S.A. w 2020 roku. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu był „Leasing samochodów ciężarowych o ładowności do 8 ton”.

Ciężarówki IVECO Eurocargo, których dostawę objęła zwycięska oferta przetargowa, zgodnie z umową zostały dostarczone do użytkownika, którym jest Poczta Polska S.A., w dwóch transzach. Pierwsze 18 sztuk pojazdów (2 szt. ML 100 i 16 szt. ML 150) trafiło do klienta jeszcze w 2020 roku, natomiast kolejne 25 sztuk (1 szt. ML 100 i 24 szt. ML 150) przekazano do użytkowania w 2021 roku. Nowe ciężarówki obsługują 10 głównych oddziałów Poczty Polskiej rozlokowanych na terenie całego kraju (w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu).

Dostarczone w ramach przetargu pojazdy IVECO Eurocargo zostały wyposażone w zabudowy kontenerowe zapewniające bezpieczny przewóz przesyłek oraz ich wygodny załadunek i wyładunek. Wykonanie zabudów zostało zlecone partnerowi IVECO Poland, renomowanej firmie Plandex ze Stęszewa. Uniwersalne furgony posiadają konstrukcję ścian wykonaną z płyt typu plywood oraz dach zabudowany izolowany z płyty warstwowej i poszycie wewnętrzne i zewnętrzne z blachy aluminiowej. Wygodny i szybki załadunek oraz wyładunek zapewniają windy Dhollandia DHLMA 20 o udźwigu 2.000 kg. Zabudowy wyróżniają się wewnętrznymi wymiarami (IVECO Eurocargo ML 100): długość: 4500 mm, szerokość: 2450 mm i wysokość: 2200 mm. W przypadku IVECO Eurocargo ML 150 długość zabudowy wynosi 6000 mm, natomiast pozostałe wymiary są analogiczne jak w ML 100.

Ekologiczny, wydajny, zwrotny i wszechstronny

IVECO Eurocargo to idealny samochód ciężarowy do miejskich zadań transportowych i dla służb komunalnych. Zaspokaja wszystkie potrzeby – od dowozu zaopatrzenia w mieście poprzez zbiórkę odpadów i czyszczenie jezdni, po usługi drogowe i przewóz kontenerów. Dzięki zwężonej kabinie (2,1 m), dużemu kątowi skrętu (52 stopnie) i najmniejszej średnicy zawracania w swojej kategorii (niespełna 11 m w wersji z rozstawem osi 2790 mm) jest doskonałym partnerem w biznesie.

Wyższy poziom komfortu i ergonomii

IVECO Eurocargo zapewnia niezwykle wysoki poziom komfortu pracy oraz ergonomii. Przyciski na kierownicy umożliwiają kierowcy w pełni bezpieczną obsługę radia i telefonu. W pojazdach zastosowano także nowe i bardziej ergonomiczne rozwiązania w zakresie sterowania klimatyzacją, oświetleniem oraz manualne skrzynie biegów. Wszystko jest na swoim miejscu i w zasięgu ręki: jeszcze więcej schowków na drobne przedmioty i dokumenty, specjalne przegródki na karty oraz wieszak na tylnej ściance kabiny. W konsoli z boku fotela kierowcy znajdują się dwa praktyczne uchwyty na butelki i gniazdko 12 V. Dodatkowo pojazdy Poczty Polskiej zostały wyposażone w osłony stalowe chłodnicy i miski olejowej.

Większa elastyczność, niższe zużycie paliwa

IVECO Eurocargo jest oferowany z dwoma nowoczesnymi silnikami czterocylindrowymi o mocy 160 lub 190 KM, zaprojektowanymi specjalnie do eksploatacji w warunkach miejskich. Moment obrotowy i moc zostały zoptymalizowane właśnie pod kątem takiej specyfiki pracy. Dzięki zastosowaniu nowych tłoków i wtryskiwaczy, współczynnik sprężania wzrósł z 17:1 do 18:1 co spowodowało wraz ze zwiększeniem elastyczności nowej turbosprężarki wzrost momentu obrotowego powyżej 1200 obr./min o około 8%. Dwa nowe silniki rozwijają obecnie 680 Nm (wersja 160 KM) lub 700 Nm (wersja 190 KM) i osiągają moc maksymalną już przy 2200, a nie przy 2500 obr./min. To z kolei istotnie przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa w cyklu miejskim oraz w trakcie przyspieszania. Iveco Eurocargo napędzają jednostki wysokoprężne Tector 5 (4 cylindry, 4,5 litra pojemności) oraz Tector 7 (6 cylindrów, 6,7 litra). Występują one w 7 odmianach różniących się mocą od 160 do 320 KM i dysponują maksymalnym momentem obrotowym do 1100 Nm. Silnik przystosowany do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) osiąga moment obrotowy 750 Nm i moc 204 KM. Silniki te współpracują ze skrzyniami manualnymi o 6 lub 9 przełożeniach, 6- lub 12 biegowymi skrzyniami zautomatyzowanymi lub automatycznymi ze zmiennikiem momentu obrotowego.

Specjalny system oczyszczania spalin IVECO HI-SCR charakteryzuje się niewielką masą, dużą wydajnością i eliminuje przerwy w pracy związane z procedurą regeneracji niezbędną w przypadku konkurencyjnych modeli z układami EGR+SCR. Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) jest pasywna, ciągła i całkowicie zautomatyzowana, co oznacza, że odbywa się bez udziału kierowcy. Nie są także potrzebne techniczne przerwy w eksploatacji pojazdu, a podzespoły układu nie rozgrzewają się do wysokich temperatur, co zwiększa ich niezawodność.

Jest to niezwykle istotny parametr w przypadku dostaw realizowanych przez Pocztę Polską. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że największy Polski operator świadczący usługi pocztowe, cyklicznie odświeża swoją flotę pojazdów, tak aby tabor spełniał najnowsze normy emisji spalin.

Dostawa IVECO Eurocargo jest już kolejną zrealizowaną przez IVECO Poland dla Poczty Polskiej. Tego typu samochody były dostarczane w latach 2018-2019 razem PKO Leasing (12 sztuk ML150 i 1 sztuka ML100) oraz Fraikin Polska.

Szybki i wygodny dostęp do usług związanych z gwarancyjną i pogwarancyjną obsługą pojazdów IVECO zapewnia rozbudowana sieć 30 Autoryzowanych Stacji Obsługi w całej Polsce.

(MM)

Fot. IVECO