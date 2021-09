Kierowca z Białorusi nie ukrywał, że skracał odpoczynek

Na autostradzie A4 w Żdżarach, patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw należący do białoruskiej firmy transportowej. Jechał z Belgii do Białorusi.

W trakcie kontroli kierowca był zdenerwowany i od razu powiedział inspektorom, że będą problemy z przestrzegania norm czasu pracy. Analiza danych z karty kierowcy oraz tachografu potwierdziła jego słowa. Inspektorzy stwierdzili bowiem liczne naruszenia. Dotyczyły one przekroczenia czasu jazdy dziennej i skrócenia odpoczynku dziennego o ponad 3 godz.

Kierowca został ukarany kilkoma mandatami. Za nieprawidłowości odpowie też jego pracodawca. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające. Białoruski przedsiębiorca wpłacił kaucję na poczet przewidywanej kary.