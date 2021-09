Górna Austria testuje wodorowy autobus Solarisa

W dniu 10 sierpnia w austriackiej miejscowości Wels odbyła się konferencja prasowa, mająca na celu prezentację innowacyjnego projektu mobilności, który jest w 100% przyjazny dla klimatu. W ramach inicjatywy rządu landu Oberösterreich (LINZ), na liniach miasta Wels testowany będzie autobus wodorowy marki Solaris. Spotkanie, współorganizowane z lokalnym przedstawicielem firmy – Solaris Austria, stanowi symboliczne otwarcie testów tego modelu na terenie Górnej Austrii. Próbne jazdy wodorowego Urbino będą trwały do 20 sierpnia 2021.

W wydarzeniu brali udział wszyscy uczestnicy projektu: przedstawiciele Solaris Bus & Coach, odpowiedzialni za przekazanie autobusu wodorowego i wsparcie techniczne na czas testów. Obecni byli również reprezentanci firmy Fronius International, zapewniającej dostęp do stacji tankowania w Thalheim koło Wels. Nie mogło zabraknąć także przewoźnika Wels-Linien, odpowiedzialnego za obsługą linii, na której w ciągu następnych 10 dni kursować będzie wodorowy Solaris. Sabtours-Autobetrieb w ramach projektu zaoferował wsparcie w postaci kierowców oraz niezbędną koncesję. Wydarzenie, w którym uczestniczyły również międzynarodowe media, stanowi istotną cegiełkę dla dalszego rozwoju strategii Landu Oberösterreich, obejmującej rozwój napędów alternatywnych „E-motion”.

– Jestem niezmiernie zadowolona, że wodorowe autobusy Solarisa cieszą się coraz większym zainteresowaniem austriackich przewoźników. Po raz kolejny mamy okazję zaprezentować w Austrii nasz autobus wodorowy. Przyszłość mobilności należy do rozwiązań bezemisyjnych, a technologia wodorowa pozwala na wspaniałe możliwości operacyjne. Zaangażowanie Landu Oberösterreich, odpowiedzialnego za prezentację modelu demonstracyjnego mieszkańcom regionu, jest wspaniałym przykładem aktywnego wpływu na kształtowanie świadomości w zakresie napędów alternatywnych w komunikacji miejskiej – powiedziała Anna Mejer, Dyrektor Generalny Solaris Austria.

Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji autobusu i zapoznania się z nowoczesną technologią zastosowaną w wodorowym pojeździe marki Solaris. Jazdy testowe pozwolą sprawdzić osiągi autobusu i jego możliwości w rzeczywistej eksploatacji. Dotychczas wykazano, że przy pełnym tankowaniu Solaris Urbino 12 hydrogen może jednorazowo pokonać trasę około 400 km.

Technologia wodorowa to nie tylko rozwiązanie na przyszłość – coraz więcej europejskich przewoźników decyduje się na włączenie Urbino hydrogen do swojej floty. Solaris jest europejskim liderem rozwiązań bezemisyjnych w pojazdach transportu miejskiego. Od 2019 roku, kiedy odbyła się premiera wodorowego modelu Solarisa, zamówienie na autobus złożyli przewoźnicy z Niemiec, Włoch, Austrii, Holandii i Szwecji. Szczególnie w ostatnim czasie, ten nowoczesny i całkowicie bezemisyjny pojazd zyskuje coraz większe uznanie wśród austriackich przewoźników. Pod koniec maja tego roku konferencja w Villach zapoczątkowała testy pojazdu na terenie regionu Karyntia. Według prognoz rynkowych do 2030 roku autobusy napędzane energią z wodoru będą stanowić istotną część autobusowej floty w Europie.