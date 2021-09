Scania prezentuje pierwszy autobus turystyczny na biogaz

Pierwszy autobus turystyczny napędzany biogazem będzie obsługiwał trasę Sztokholm-Oslo. Zasilanie płynnym biogazem (LBG) ograniczy wpływ na klimat, przyczyniając się do eliminacji spalania paliw kopalnych w przewozach autobusowych pomiędzy obiema skandynawskimi stolicami.

Obecnie biogaz stosuje się w postaci sprężonej głównie w autobusach miejskich, samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Dotychczas biogaz był mniej konkurencyjny w przypadku ciężkich pojazdów dalekobieżnych. W ostatnich latach opracowano technologię chłodzenia biogazu do temperatury ok. 160 stopni Celsjusza poniżej zera – wtedy dochodzi do jego skroplenia i wzrostu gęstości energetycznej. Otwiera to możliwości wykorzystania biogazu m.in. do transportu ciężkiego (zarówno lądowego, jak i morskiego).

Dostępność biogazu będzie szybko wzrastać w całej Europie – zwłaszcza dzięki podjętej przez Unię Europejską decyzji o udostępnieniu punktów tankowania wzdłuż głównych szlaków europejskiej sieci drogowej (TEN-T).

– Pierwszy autobus turystyczny napędzany biogazem to prawdopodobnie najbardziej zrównoważone rozwiązanie w dziedzinie dalekobieżnych przewozów pasażerskich w dzisiejszych czasach – podkreśla Johan Ekberg, dyrektor działu obsługi klienta Scania.

Istnieje wiele korzyści z zastosowania biogazu płynnego: nie jest paliwem kopalnym, jest odnawialny, produkuje się go lokalnie, a także ogranicza emisje zanieczyszczeń. Poprzez wykorzystanie lokalnie wytwarzanego płynnego biogazu jako paliwa w pojazdach ciężarowych i autobusach operatorzy o ponad 90% redukują wpływ na klimat – zarówno swój, jak i swoich klientów. Zmniejszenie emisji cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) pozytywnie wpłynie na ogólną jakość powietrza. Na redukcji hałasu skorzystają nie tylko kierowcy i pasażerowie, lecz także całe społeczeństwo.

– Biogaz nie tylko jest paliwem o najniższej emisji CO2, lecz także rozwiązuje lokalne problemy z odpadami. Biogaz tworzy miejsca pracy i odtwarza zawartość węgla oraz składników odżywczych w glebie. To uniwersalne narzę¬dzie gospodarki o obiegu zamkniętym – wylicza Jonas Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Scania.

Już dziś 17% paliw w europejskiej sieci gazowej to biogaz. Udział ten szybko rośnie, aktywnie przyczyniając się do redukcji emisji CO2. W przypadku szwedzkiej sieci gazowej dla pojazdów odsetek ten wynosi aż 95%.

– Biogaz będzie jednym z najważniejszych narzędzi dekarbonizacji transportu ciężarowego – zwłaszcza w przypadku przewozów długodystansowych, takich jak transport międzymiastowy i dalekobieżny. W 2025 r. połowa europejskiego parku pojazdów ciężarowych może być zasilana biogazem – prognozuje Jonas Strömberg.

MM

Fot. Scania