Bosch dostarcza wyposażenie fabryczne do produkcji akumulatorów

Bosch łączy swoje kompetencje w zakresie budowy maszyn i oferuje firmom wyposażenie fabryczne do produkcji akumulatorów z jednego źródła – od pojedynczych komponentów, poprzez oprogramowanie po kompletne linie montażowe. Jednym z pilotażowych klientów jest firma Webasto, która wyposaża swoje fabryki akumulatorów w technologię Bosch.

– Znamy akumulatory jak własną kieszeń, a także sposób ich wytwarzania – mówi Rolf Najork, członek zarządu Bosch odpowiedzialny za technikę przemysłową. Rozpoczynając działalność na tym polu, Bosch zamierza zwiększyć wartość dodaną w budowie maszyn i do 2025 roku wygenerować roczną sprzedaż wyposażenia do produkcji akumulatorów w wysokości około 250 milionów euro. Bosch wykorzystuje swoją wiedzę produkcyjną również we własnych zakładach. W fabryce w Eisenach w Niemczech Bosch rozpoczyna teraz produkcję seryjną akumulatorów 48-woltowych drugiej generacji. Firma zainwestuje w tym roku 70 milionów euro w rozszerzenie produkcji na miejscu.

Rynek akumulatorów rośnie nawet o 25 procent rocznie

Rynek jest ogromny: eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe wzrośnie z około 200 GWh w 2019 r. do ponad 2000 GWh do 2030 r. (źródło: BMWi, 2021). Obecnie ponad 60 proc. tego zapotrzebowania przypada na elektromobilność (źródło: VDMA, 2020). Bosch oferuje rozwiązania od 48-woltowej łagodnej hybrydyzacji po w pełni elektryczne napędy i ogniwa paliwowe. Firma ma doświadczenie w opracowywaniu akumulatorów zarówno do samochodów, jak i do rowerów z napędem elektrycznym, elektronarzędzi i urządzeń kuchennych oraz ma rozległą wiedzę produkcyjną. Bosch zamierza wykorzystać tę wiedzę, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. – Zakładamy, że globalny rynek akumulatorów będzie rósł nawet o 25 procent każdego roku. Bosch dokłada wszelkich starań, aby sprostać temu zapotrzebowaniu – mówi Najork.

Webasto stawia przy produkcji akumulatorów na rozwiązania Bosch

Webasto jest jednym z pionierów w produkcji akumulatorów. Firma zajmuje się elektromobilnością od 2016 roku i oprócz nagrzewnic wysokonapięciowych i rozwiązań do ładowania, koncentruje się również na systemach baterii do pojazdów zelektryfikowanych. Produkcja akumulatorów w zakładzie Webasto w Schierling w Niemczech jest modelowym przykładem dla nowych zakładów produkcyjnych, na przykład w Dangjin w Korei. Zadaniem firmy Bosch jest dostarczanie zautomatyzowanych linii montażowych do spawania i klejenia ogniw akumulatora. W tym celu są łączone różne funkcje produkcji modułowej: czyszczenie ogniw z kontrolą przyjmowania, proces układania, specjalny proces spawania laserowego oraz kontrola końcowa na linii w celu zapewnienia jakości. Roboty automatycznie układają stosy ogniw w dwuetapowym procesie składającym się z technologii dozowania i spawania laserowego. Dzięki kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa możliwe jest wykonanie elektrycznego połączenia modułu akumulatora za pomocą wysoce dynamicznego i precyzyjnego procesu spawania laserowego.

Imponujące know-how w zakresie akumulatorów

Bosch opiera się na własnej technice przemysłowej, również w swoich zakładach. Fabryka w Eisenach produkuje 48-woltowe akumulatory do hybrydyzacji samochodów osobowych. W pojazdach z silnikami spalinowymi takie akumulatory zapewniają niższą emisję spalin, zwłaszcza w miastach, oraz redukują zużycie paliwa i wydzielanie CO2 nawet o 15 proc. Teraz do produkcji seryjnej w Eisenach wchodzi druga generacja baterii. Ponad 90 elementów przechodzi podczas produkcji przez 100 etapów procesu. Elektryczny „wiatr w plecy” do rowerów pochodzi z Węgier: od 2015 roku fabryka Bosch w Miszkolcu produkuje wysokowydajne akumulatory do rowerów z napędem elektrycznym, które odznaczają się większym zasięgiem i długą trwałością. Zanim akumulatory wraz z napędem i wyświetlaczem zostaną połączone w doskonale zsynchronizowany system roweru z napędem elektrycznym, proces produkcyjny musi przejść około 20 etapów. Obejmują one kontrolę wstępną ogniw, montaż modułów i pakietów oraz integrację z systemem zarządzania akumulatorem. W pełni zautomatyzowana produkcja na miejscu zapewnia wysokie standardy jakości, maksymalne bezpieczeństwo akumulatorów i stabilne łańcuchy dostaw dla producentów rowerów z napędem elektrycznym. Bosch zaprezentuje swoje rozwiązania dla elektromobilności na targach IAA Mobility w Monachium (7-12 września).

Bosch oferuje producentom „full service“

Przy budowie fabryk firma Bosch służy jako generalny wykonawca oraz dostawca poszczególnych komponentów i rozwiązań softwarowych. – Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT i odnoszący sukcesy producent maszyn, oferujemy możliwość indywidualnego zaprojektowania fabryki przyszłości – mówi Najork. Bosch opracowuje instalacje, maszyny, sprzęt i oprogramowanie do produkcji modułów i pakietów akumulatorów, które są zbudowane z ogniw cylindrycznych, pryzmatycznych lub kieszeniowych i są używane w pojazdach elektrycznych. Procesy skręcania, spawania i klejenia służą do trwałego łączenia ogniw ze sobą. W zależności od wymagań, Bosch może dostarczyć częściowo lub całkowicie zautomatyzowane linie. Bosch oferuje także technologie napędu i sterowania, inteligentnie zaprojektowane stanowiska pracy ręcznej, systemy zarządzania produkcją (MES) do planowania produkcji oraz oprogramowanie do łączenia maszyn i systemów w sieć.