Nowy silnik do Sprintera

Czy to na placu budowy, czy jako shuttle bus, czy też jako baza dla kampera: dzięki OM 654 od jesieni 2021 roku Sprinter zaoferuje jeszcze większy komfort we wszystkich swoich wersjach, zarówno na drodze, jak i poza nią – od podwozia do zabudowy po furgon i Tourera z napędem na tylne, przednie lub na wszystkie koła. I każda z nich będzie cieszyć się niższym zużyciem paliwa.

Generacja silników OM 654, zgodna z normami emisji Euro VI-E i Euro 6d, oferuje jeszcze lepszą charakterystykę hałasu i wibracji. Oznacza to, że wnętrze Sprintera jest przyjemnie ciche, a uciążliwe wibracje zostały zredukowane. Aluminiowa obudowa ze stalowymi tłokami, stopniowy proces spalania i powłoki ścianek cylindrów NANOSLIDE® zmniejszające tarcie w silniku w połączeniu z dynamiczną wielokierunkową recyrkulacją spalin i oczyszczaniem ich w silniku to kombinacja, która pozwala obniżyć zużycie paliwa oraz emisję CO 2 . Dzięki położeniu blisko jednostki napędowej układ oczyszczania spalin działa przy niewielkich stratach ciepła i w optymalnych warunkach.

Silnik OM 654 jest dostępny dla Sprintera w czterech kategoriach mocy, w zależności od wybranego wariantu napędu i nadwozia: 84 kW (114 KM), 110 kW (150 KM), 125 kW (170 KM) i 140 kW (190 KM).

Kolejna nowość Mercedes-Benz to połączenie tego nowoczesnego silnika o pojemności 2,0 l z automatyczną skrzynią biegów 9G-TRONIC również w Sprinterze z napędem na tylne koła. 6-biegowa manualna skrzynia biegów pozostaje niezmiennie dostępna.

Od 2020 roku flagowy duży van Mercedes-Benz jest również dostępny alternatywnie z napędem elektrycznym. eSprinter zapewnia lokalnie bezemisyjną logistykę miejską w pełnym zakresie zastosowań. Pomocne może tu być także narzędzie doradcze eCharging Planner, będące częścią ekosystemu eVan Mercedes-Benz Vans. Podpowiada ono, co należy wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o przejściu floty na napęd elektryczny.