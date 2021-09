Jechał z niebezpiecznym ładunkiem krętymi drogami

Kierowca z 18-tonową maszyną do układania asfaltu poruszał się po krętych i wąskich drogach bez żadnego zabezpieczenia przed przemieszczeniem podczas jazdy.

Patrol składający się z inspektora dolnośląskiej ITD i policjanta z komendy w Wałbrzychu zatrzymał do kontroli zestaw należący do polskiego przewoźnika. Ciężarówka przewoziła 18-tonowy rozściełacz do asfaltu z okolic Kłodzka do Wałbrzycha.

Powodem interwencji było niezabezpieczenie przewożonego ładunku przed zmianą położenia w trakcie jazdy. Kierowca nie dopełnił tego obowiązku, choć poruszał się po krętych i wąskich drogach. Kierowcę ukarano mandatem. Mógł odjechać z miejsca kontroli dopiero po zabezpieczeniu ładunku.

(opr. MM)

Fot. GITD