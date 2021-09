Fiat Professional na Caravan Salon w Düsseldorfie

Odwiedzający w dniach 28 sierpnia – 5 września Caravan Salon w Düsseldorfie, największe targi pojazdów rekreacyjnych w Europie, mogli odkryć z bliska wszystkie sekrety nowego Ducato odnoszącego od 40 lat nieprzerwanie sukcesy. Model był najlepiej sprzedającym się samochodem dostawczym w Europie w 2020 roku a przez 13 lat z rzędu zdobywcą tytułu „Najlepsza baza pod kamper”.

Stoisko Fiata Professional na niemieckich targach było bardzo sugestywne i prezentowało przebytą dotychczas drogę: „Z przeszłości ku przyszłości: Ducato, zawsze liderem”. „Przeszłość” na stoisku stanowi tło przedstawiające charakterystyczne sklepienia słynnego Palazzo di Torino Esposizioni, miejsca, gdzie w latach 70. XX wieku odbyły się targi Caravan Europa, jedne z pierwszych imprez branżowych w ówczesnych czasach, na których model Ducato zadebiutował w wersji kamper. Element „przyszłości” reprezentuje natomiast nowe Ducato i jego najważniejsze innowacje technologiczne.

Droga rozpoczynająca się w wymiarze rzeczywistym i w konkretnym miejscu (Torino Esposizioni), przenosi się następnie do świata cyfrowego i globalnego, dostępnego dla użytkowników na całym świecie. Jak powiedział Eric Laforge, dyrektor LCV Enlarged Europe Grupy Stellantis: – Świat samochodów dostawczych stoi przed nowym wyzwaniem, które umożliwi Klientom uczestniczenie w sukcesach produktów naszej marki w zaciszu własnego domu, dzięki rozwojowi technologii dokonanemu przez naszą firmę, Stellantis, również w sektorze imprez i targów.

Wirtualny Salon Fiata Professional

Zaprojektowany we współpracy ze Studio Navone Associati w Mediolanie, Wirtualny Salon Fiata Professional dla pojazdów rekreacyjnych to wizualizacja 3D, oferująca Klientom wrażenia podobne do wizyty w prawdziwym Salonie. Należy podkreślić, że nowa platforma została stworzona przez „Centrum Doskonałości Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości”, należące do działu Global ICT & Digital Grupy Stellantis. Wyjątkowe centrum, które dzięki swojemu know-how opracowało w ostatnich latach ważne innowacyjne aplikacje dla różnych działów firmy. Należą do nich m.in. środowiska rzeczywistości wirtualnej do projektowania nowych modeli w 3D, laboratoria do weryfikacji w 3D nowych linii produkcyjnych oraz aplikacje wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej i wizualizacji w 3D dla sprzedaży i marketingu.

Gilberto Ceresa, Chief Information Officer, dyrektor Global Convergence, ICT & Digital w Stellantis, powiedział: – Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości to elementy umożliwiające transformację cyfrową, w które zainwestowaliśmy także nasze unikalne doświadczenie i kompetencje, aby wspierać ewolucję naszych procesów wewnętrznych, a przede wszystkim udoskonalić doświadczenia zakupowe naszych Klientów, w tym przypadku w szczególności entuzjastów kamperów.

Nowe Ducato 2021: ewolucja technologiczna w świecie samochodów rekreacyjnych.

Ducato potwierdza swoje tradycyjne atuty, oferując dodtkowo praktyczne i funkcjonalne innowacje, które nadają modelowi jeszcze więcej atrakcyjności.

Styl i komfort: wśród głównych innowacji dotyczących odświeżonego nadwozia wyróżnia się pokaźny, nowy emblemat Fiata w stylu vintage, które podkreśla poczucie tożsamości i przynależności. Nowy grill i nowe osłony podwozia potęgują wrażenie solidności, a reflektory LED są o 30% jaśniejsze od halogenowych. Ponadto, we wnętrzu samochodu, dzięki zastosowaniu praktycznych rozwiązań, została dokonana prawdziwa „rewolucja”, mająca na celu poprawę jakości i komfortu jazdy. Należą do nich nowa kierownica o zmniejszonym rozmiarze z elementami sterującymi w zasięgu ręki oraz panele drzwiowe wzbogacono o dodatkowe schowki. Ulepszona została automatyczna klimatyzacja, a wprowadzenie bezkluczykowego otwierania i uruchamiania samochodu gwarantuje oszczędność czasu i łatwość obsługi. Hamulec postojowy jest teraz sterowany elektrycznie, dzięki czemu kabina jest bardziej przestronna.

Łączność: nowe jest również w pełni cyfrowe oprzyrządowanie we wnętrzu samochodu. Dzięki systemowi „Full Digital Cockpit” dostarczającemu w jasny sposób praktyczne informacje dotyczące podróży, kierowca ma dużą swobodę. Do tego należy dodać nowe interfejsy Uconnect z ekranem o przekątnej do 10”, najwyższej klasy system nawigacji z mapami TomTom 3D oraz bezprzewodowe interfejsy Apple Car Play i Android Auto.

Osiągi: Również pod względem osiągów oferta nowego Ducato została całkowicie odświeżona, oferując gamę jednostek napędowych, stworzonych zgodnie z normą Euro 6D-Final z 450 Nm najmocniejszego silnika. Nowe silniki wysokoprężne Multijet trzeciej generacji oferują lepszą wydajność, dzięki zmniejszonej masie (z korzyścią dla ładowności) oraz niższemu zużyciu paliwa i emisji CO2. Zwiększono również trwałość i komfort, dzięki większej elastyczności i niższemu poziomowi hałasu w porównaniu z poprzednią generacją jednostek napędowych. Gama silników występuje w czterech poziomach mocy (120, 140, 160, 180 KM) z nową, ulepszoną, 6-biegową skrzynią manualną, dostępną we wszystkich czterech poziomach, oraz 9-biegową skrzynią automatyczną „9Speed”, dostępną w poziomach mocy 140, 160 i 180 KM, wybieraną przez prawie połowę właścicieli kamperów.

W celu jeszcze lepszego poprawienia właściwości jezdnych pojazdu, tradycyjne wspomaganie kierownicy zostało zastąpione samoregulującym się elektrycznie wspomaganym układem kierowniczym ułatwiającym parkowanie, podczas gdy tradycyjna architektura Ducato „all-forward” nadal gwarantuje najlepszą ładowność i promień skrętu w swojej kategorii, a tym samym, większy komfort pasażerów, dzięki samopoziomującemu się zawieszeniu pneumatycznemu.

Bezpieczeństwo i systemy wspomagania kierowcy: przez całkowicie odnowioną architekturę układów elektrycznych, nowe Ducato wprowadza na pokład nową, bogatą gamę systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, których celem jest poprawa komfortu jazdy na drodze i uczynienie samochód bezpiecznym miejscem wypoczynku. Nowe Ducato oferuje pełną gamę zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) zarówno podczas jazdy, jak i parkowania. Od kontroli prędkości po hamowanie przed niespodziewanymi przeszkodami, od rozpoznawania znaków drogowych poprzez monitorowanie czujności kierowcy, aż po adaptacyjny tempomat z funkcją „Stop and Go”, utrzymywanie pasa ruchu i system wspomagający jazdę w korkach, który utrzymuje aktywną kontrolę nad torem jazdy pojazdu, biorąc pod uwagę warunki ruchu drogowego. Oprócz tych innowacyjnych funkcji, w samochodzie znajduje się półka na bezprzewodowe ładowanie telefonu oraz cyfrowe lusterko wewnętrzne, które cyfrowo wyświetla i poprawia widok z tyłu, zastępując lusterko wsteczne.

(MM)

Fot. Fiat Professional