150 nowoczesnych IVECO S-WAY NP dla firmy Sachs Trans International

IVECO Poland podpisało umowę na dostawę kolejnych 150 sztuk ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG dla Sachs Trans International. Samochody są wyposażone w jednostki napędowe o mocy 460 KM i zasilane ekologicznym paliwem – skroplonym gazem ziemnym LNG (Liquefied Natural Gas).

Od prawej: Daniel Wolszczak, General Manager IVECO Poland; Przemysław Mrugalski, Direct Sales Manager IVECO Poland; Jacek Jacko, Key Account Manager IVECO Poland; Marek Sachs, Prezes Zarządu Sachs Trans International; Alina Sachs, Wiceprezes Zarządu Sachs Trans International; Dawid Sachs, Członek Zarządu Sachs Trans International; Klaudia Sachs-Gielza, Członek Zarządu Sachs Trans International oraz Marcin Sachs, Członek Zarządu Sachs Trans International.

Jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce – firma Sachs Trans International – od kilku lat stawia na ekologiczne rozwiązania w transporcie. Jest to czynnik dominujący, który sprawia, że przewoźnik w swojej flocie posiada wyłącznie najnowsze pojazdy, zaawansowane technologicznie. Marka IVECO i jej flagowy model IVECO S-WAY LNG doskonale wpisują się w model biznesowy przewoźnika, ponadto producent oferuje niezwykle atrakcyjne warunki finansowania zakupu ciągników siodłowych. Warto podkreślić, że IVECO Poland i Sachs Trans posiadają długoletnią historię współpracy, co zaowocowało kolejnym, dużym kontraktem.

Uroczyste podpisanie umowy było okazją do spotkania stron kontraktu. IVECO Poland reprezentowali: Daniel Wolszczak – General Manager, Przemysław Mrugalski – Direct Sales Manager, Jacek Jacko – Key Account Manager. Firmę Sachs Trans International reprezentowali: Marek Sachs – Prezes Zarządu, Alina Sachs – Wiceprezes Zarządu, Dawid Sachs – Członek Zarządu, Klaudia Sachs-Gielza – Członek Zarządu oraz Marcin Sachs – Członek Zarządu.

– Firma Sachs Trans International, jako jedna z pierwszych firm transportowych, dostrzegła duży potencjał w wykorzystaniu pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Kolejny kontrakt na dostawę samochodów ciężarowych IVECO S-WAY LNG, świadczy o tym, że nasze ciężarówki doskonale sprawdzają się we flocie klienta oraz że my, jako IVECO Poland, w pełni spełniamy oczekiwania dużych przewoźników. O proekologicznej świadomości prowadzonego biznesu w Sachs Trans International świadczy fakt, że w swoim taborze firma posiada ponad 400 nowych samochodów ciężarowych, a znaczną ich część stanowią pojazdy zasilane gazem ziemnym. Dodatkowym atutem oferty IVECO jest czynnik ekonomiczny. IVECO S-WAY LNG charakteryzuje się niskim spalaniem, a przejazdy ciężarówek zasilanych gazem ziemnym po drogach Niemiec, są premiowane zwolnieniami z opłat drogowych – powiedział Daniel Wolszczak, General Manager IVECO Poland Sp. z o. o.

IVECO S-WAY LNG jest obecnie jedyną ciężarówką zasilaną skroplonym gazem ziemnym, która osiąga zasięg w transporcie dalekobieżnym do 1600 km. Moc silnika 460 KM pozwala w pełni wykorzystać potencjał samochodu w transporcie nawet najcięższych ładunków, a dwunastobiegowa, zautomatyzowana skrzynia przekładniowa Hi-TroniX sprawia, że samochód prowadzi się komfortowo i oszczędnie.

Firma Sachs Trans International wybrała komfortowe kabiny z wysokim dachem, zbiorniki LNG 2×440 l (2×160 kg gazu), aluminiowe koła Alcoa, pakiet Full Led – wszystkie światła LED-owe oraz pakiet Driving Comfort Plus. Ponadto samochody IVECO S-WAY będą wyposażone w system jazdy przewidującej HI-CRUISE, funkcję rozłączania napędu przy zjazdach ECO-ROLL, Rocking Mode (funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie), układ stabilizujący tor jazdy (ESP/EVSC), Hill Holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, ACC, retarder hydrauliczny, funkcję oceny stylu jazdy (DSE) i nadzoru koncentracji kierowcy (DAS), a także system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS WE.

W ramach umowy wszystkie pojazdy zostaną objęte kontraktem serwisowym M&R (2XL), a kierowcy przejdą szkolenie podstawowej obsługi pojazdu poprowadzone przez Akademię Jazdy IVECO. Formą finansowania kontraktu będzie leasing.

– Jesteśmy odpowiedzialną firmą transportową, dlatego zwracamy szczególną uwagę na aspekty związane z ekologią. Z każdym dniem coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, dlatego w 2019 roku zdecydowaliśmy się na inwestycję w pierwsze pojazdy napędzane skroplonym gazem ziemnym i na tym nie poprzestaliśmy. Nowa, odpowiedzialna inwestycja w ciągniki LNG, pozwoli naszej firmie przyczynić się do wspierania niskoemisyjnego transportu i stanowić będzie wyznacznik dla naszych partnerów i innych przewoźników. Ważne jest dla nas również to, że samochody ciężarowe IVECO dostępne są w wersji Low Tractor. Zastosowanie pojazdów tego typu wraz z naczepami typu mega, pozwala na uzyskanie wysokości załadunkowej wewnątrz pojazdu 3 m, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wysokości pojazdu dopuszczanej przepisami prawa, czyli 4 m. Takie rozwiązanie stosujemy między innymi w przewozach dla branży automotive oraz AGD. Dzięki IVECO jesteśmy dla klienta uniwersalni – możemy zabrać ładunek ciężki jak i gabarytowy. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IVECO Poland, ponieważ mamy gwarancję najwyższej jakości obsługi, dużą elastyczność konfiguracji pojazdów i preferencyjne warunki zakupu – powiedział Marek Sachs, Prezes Zarządu Sachs Trans International Sp. z o.o.

Usługi transportowe to odpowiedzialna gałąź gospodarki, dlatego Sachs Trans International regularnie powiększa swoją flotę o nowe samochody ciężarowe napędzane LNG. W obecnej chwili są one najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w transporcie drogowym. Firma Sachs Trans International jest najszybciej rozwijającą się w Polsce firmą, w zakresie ilości i tempa wprowadzania we flocie pojazdów niskoemisyjnych. Obecna inwestycja w 150 jednostek IVECO S-WAY LNG, daje firmie pozycję niekwestionowanego lidera.

Możliwości, jakie daje użytkowanie pojazdów zasilanych gazem, są bardzo duże, a jednym z podstawowych czynników decydującym o rozbudowaniu floty Sachs Trans był aspekt ekonomiczny i związane z nim obniżone koszty zużycia paliwa oraz zwolnienie z opłat autostradowych MAUT. Decyzję o zakupie motywowała również perspektywa poszerzania zadań transportowych na drogach objętych restrykcyjnymi przepisami dla pojazdów ciężarowych. Korzyści ekonomiczne są jedną z wielu zalet, ale w największym stopniu to ukłon w stronę środowiska – samochody ciężarowe zasilane LNG wykazują bowiem znacznie mniejszą emisję spalin CO 2 , co przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz charakteryzują się znacznie cichszą pracą w porównaniu do jednostek wysokoprężnych. To z kolei przekłada się na większy komfort kierowcy oraz przebywających w pobliżu osób.

(MM)

Fot. IVECO