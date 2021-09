Zdezelowana naczepa mogła nie dojechać do Anglii!

Na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego, inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do polskiej firmy transportowej. Zestawem przewożono ładunek z Polski do Anglii.

Stan techniczny naczepy pozostawiał wiele do życzenia. Zbiorniki ciśnieniowe trzymały się na pasach transportowych, a kosz na koło zapasowe był oberwany. Uszkodzone były również mocowania barier bocznych, zabezpieczających przed wjazdem pod pojazd oraz konstrukcja podtrzymująca skrzynię na narzędzia. Oprócz tego stopy obu podpór naczepy nie miały trzpieni mocujących. Każdy z tych elementów mógł w każdej chwili odpaść na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali kierowcy zakaz jej dalszego użytkowania do momentu naprawy usterek. Za dopuszczenie do ruchu pojazdu w takim stanie technicznym odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne.