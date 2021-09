Na każdą pogodę – SAVA 5 już na rynku

Seria ta została zaprojektowana z myślą o flotach, które poszukują solidnych i niezawodnych opon o wszechstronnym zastosowaniu w każdych warunkach pogodowych. Wszystkie modele są oznaczone symbolem 3PMSF w każdym rozmiarze i dla wszystkich pozycji osi, co przekłada się na pewność jazdy w każdych warunkach pogodowych i na ośnieżonych drogach.

Opony SAVA Seria 5 zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym wykorzystaniu w transporcie dalekobieżnym, regionalnym i miejskim. Solidna konstrukcja bieżnika i karkasu pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne.

Opona Avant 5 na oś kierowaną została wyposażona w pięciożebrowy wzór z charakterystyczną krzywizną rowków, co pozwala zmniejszyć szorowanie podczas skręcania. Dzięki temu, a także dzięki większej o 4% warstwie gumy w bieżniku i głębszym o 1 mm rowkom w porównaniu z poprzednim modelem [1] opona jest bardziej wytrzymała. Model ten charakteryzuje się również wysoką nośnością, aby sprostać zwiększonym wymaganiom w zakresie obciążeń ciągników z najnowszymi alternatywnymi układami napędowymi i pojazdów spełniających normę EURO 6.

Ogumienie Orjak 5 jest równie solidne. Ta opona na oś napędową również posiada wytrzymały 5-żebrowy wzór bieżnika z dużą liczbą lameli, które wspomagają trakcję w każdych warunkach pogodowych. Półotwarte żebra barkowe są usztywnione, aby spowolnić zużycie.

Opona Cargo 5 do naczep to coś więcej, niż tylko nowszy model. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją zapewniającą dobre przebiegi. Zwiększona objętość gumy pod bieżnikiem zmniejsza ryzyko uszkodzenia karkasu, co poprawia jej zdolność do bieżnikowania. Cenione oznaczenie 3PMSF jest zasługą wzoru bieżnika z głębokimi lamelami, które tworzą dodatkowe krawędzie tnące. Lamele te zazębiają się z nawierzchnią drogi, poprawiając przyczepność na mokrej nawierzchni i hamowanie przez cały okres eksploatacji opony. Mieszanka bieżnika została opracowana z myślą o zmniejszeniu oporów toczenia, uzyskaniu wyższej efektywności paliwowej i dłuższego przebiegu.

Sava Seria 5 to idealny wybór dla flot poszukujących wszechstronnego rozwiązania do wszystkich zastosowań drogowych, o wyjątkowym stosunku jakości do ceny, pochodzącego od zaufanej marki.

MM

fot. Goodyear