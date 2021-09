Ciągnik siodłowy z innymi tablicami i bez badań technicznych

Na krajowej „trójce” w Radomierzu koło Jeleniej Góry, patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do polskiej firmy transportowej. Zestaw przewoził kostkę brukową ze Świdnicy do Jeleniej Góry.

W trakcie kontroli stwierdzono, że ciągnik siodłowy ma zamontowane tablice rejestracyjne od innego pojazdu i nie ma ważnych badań technicznych. Stan techniczny zespołu pojazdów wzbudził wiele zastrzeżeń. Zbiornik paliwa w ciągniku siodłowym był prowizorycznie przymocowany pasem transportowym. Samochód ciężarowy miał również uszkodzoną lampę kierunkowskazu, lusterko oraz oświetlenie niezgodne z warunkami technicznymi pojazdów. Z kolei jedna z opon naczepy miała nadmiernie zużyty bieżnik i była uszkodzona.

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne ciągnika siodłowego i naczepy. Kierowcę ukarali mandatem i wydali mu zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne. Grożą im kary pieniężne. Na miejsce kontroli wezwano też patrol Policji, który sprawdził m.in. czy ciągnik siodłowy nie pochodzi z kradzieży.