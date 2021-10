Nowy napęd 4×4 w Mercedes-Benz Sprinter

Wysoka trakcja na drodze i poza nią

Tak jak wcześniej, Sprintera można zamówić nie tylko z napędem na przednie lub tylne koła w wersji zamkniętej lub otwartej; można również wybrać wariant z napędem na wszystkie koła – od września z zupełnie nowym systemem, również częściowo wywodzącym się z obecnego systemu modułowego Mercedes-Benz Cars. W przeciwieństwie do poprzednika, który w trybie 4×4 przekazywał 35% momentu obrotowego na oś przednią i 65% na tylną, system ten może rozdzielać moment obrotowy w pełni zmiennie między przednią i tylną oś w zależności od sytuacji i bez udziału kierowcy (Torque-on-demand – moment obrotowy na żądanie). W pełni zmienny rozdział momentu obrotowego umożliwia elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe, zintegrowane ze skrzynią rozdzielczą (reduktorem). Jeśli sprzęgło wielopłytkowe jest odłączone podczas normalnej jazdy, pojazd napędza wyłącznie tylna oś. Gdy sprzęgło jest włączone, do gry wchodzi oś przednia. Zapewnia to wysoką przyczepność i łatwe prowadzenie. Kolejna zaleta w porównaniu z poprzednim dołączanym napędem na wszystkie koła: oprócz wyższego komfortu, dzięki automatycznemu rozdziałowi momentu obrotowego nowy napęd pracuje znacznie ciszej.

Gdy tylko sytuacja na drodze tego wymaga, moment obrotowy jest przekazywany na przednią oś. Jeśli nie jest to już potrzebne – na przykład podczas ostrego hamowania z interwencją ABS – przeniesienie napędu na przednią oś jest wyłączane, a moment obrotowy redukowany do zera. Jeśli istnieje ryzyko podsterowności lub nadsterowności pod obciążeniem, moment obrotowy jest najpierw rozdzielany, aby ponownie ustabilizować pojazd. Dopiero gdy te działania nie poprawią sytuacji, interweniują systemy sterowania ESP lub 4ETS przystosowane do systemu 4×4.

Nowy Sprinter 4×4 będzie wkrótce dostępny w standardzie w połączeniu z silnikiem 140 kW/190 KM OM 654 i automatyczną skrzynią biegów 9G-TRONIC – i to do klasy wagowej 5,5 tony DMC.

Automatyczne drzwi Speed ​​Delivery Door



Oprócz zwiększenia komfortu jazdy, od września Sprinter oferuje również dodatkowe korzyści w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa dzięki innowacyjnemu systemowi drzwi „Speed ​​Delivery Door”, który będzie dostępny fabrycznie. Są to automatyczne, sterowane czujnikami dwuskrzydłowe drzwi po stronie pasażera, które na życzenie zastępują boczne drzwi przesuwne do przestrzeni ładunkowej.

Fotokomórka wykrywa kierowcę, gdy tylko wstanie z fotela i wejdzie do przestrzeni ładunkowej. Drzwi automatycznie się wówczas odblokują i otworzą. Oszczędza to czas i odciąża kuriera, który może opuścić pojazd niosąc paczki, bez konieczności dotykania czegokolwiek, a drzwi same się za nim zamykają. Nie musi odkładać towaru i ponownie go podnosić, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych drzwi przesuwnych. Automatyczne ryglowanie będzie dostępne na zamówienie jako opcja dodatkowa.

Kolejna zaleta zwiększająca bezpieczeństwo: Speed Delivery Door są przezroczyste od wewnątrz. Dzięki temu kierowca widzi chodnik, zanim wyjdzie. Znacznie zmniejsza się ryzyko kolizji z przechodniami, w szczególności z rowerzystami.