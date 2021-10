W Łodzi wszystkie zatrzymane ciężarówki były przeładowane

Inspektorzy ITD patrolowali łódzkie ulice radiowozem nieoznakowanym i kierowali do punktu kontrolnego pojazdy, co do których było podejrzenie, że mogą być przeładowane.

W trakcie działań skontrolowano tonaż jednej ciężarówki i pięciu samochodów dostawczych. Wszystkie były przeładowane. Wywrotka przewożąca ziemię z wykopów ważyła blisko 34 tony zamiast dopuszczalnych 32 t. Wśród busów najcięższy ważył prawie 4,7 t zamiast dopuszczalnych 3,5 t. Jego dopuszczalna ładowność została przekroczona o ponad sto procent.

Za ciężkie pojazdy wycofano tymczasowo z ruchu do momentu rozładowania nadwyżki towarów na inne pojazdy. Kierujących ukarano mandatami karnymi. Wobec przewoźnika, do którego należała przeładowana wywrotka, wszczęto postępowanie administracyjne, zagrożone karą finansową.

Inspektorzy patrolujący ulice Łodzi reagowali też na inne wykroczenia w ruchu drogowym. Zatrzymali do kontroli dwa zestawy, których kierujący poruszali się drogą, gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t. Obu kierowców ukarano mandatem. Do ich konta dopisano również punkty karne za popełnione wykroczenie.